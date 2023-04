«Corteiz X Nike» : bagarre générale, malaises, vols... à Paris, une vente de baskets tourne au chaos (vidéos)

Ce mercredi 12 avril, la marque britannique Corteiz a organisé une opération commerciale dans les rues de Paris pour distribuer des Air Max 95, fruits de sa collaboration avec Nike. Mais l’événement a mal tourné provoquant des bagarres et des blessés.

Des coups de pieds pour des baskets. Après New York et Londres, la marque britannique Corteiz s’est posée ce mercredi 12 avril à Paris pour un événement spécial dédié à la présentation et la vente de sa nouvelle paire de sneakers, la «Air Max 95», fruit d’une collaboration avec le géant américain Nike.

Néanmoins, ce qui devait être un moment joyeux s’est transformé en un chaos général dans les rues de la capitale, alors que rien n'avait été autorisé par la mairie de Paris. Tout a commencé par un «rendez-vous secret» donné par la marque londonienne à ses fans sur Instagram sur la Place de la République.

Une fois arrivés sur les lieux, les participants devaient localiser une boutique éphémère à l’aide de coordonnées GPS inscrites sur un bus, à savoir «48.84740.2.40241». Ce faisant, ils apprennent que la vente a lieu en réalité Cours de Vincennes dans le 12e arrondissement de Paris.

République a l’instant pour les Corteiz x Nike c’est quel délire mdr pic.twitter.com/iYRucxgKSs — Clara Eymery (@EymeryClara) April 12, 2023

Sur place, la situation a rapidement dégénéré et la distribution n’est pas passée inaperçue auprès des adeptes des sneakers qui, portable en main, ont rapidement relayé les affrontements sur les réseaux sociaux.

Cela quand bien même, la marque américaine Nike avait anticipé d'éventuels incidents en prévenant la sécurité civile et une douzaine d’agents.

Scenes from the CORTEIZ x Nike Air Max 95 “Aegon Storm” release in Paris pic.twitter.com/rNflEWzYoj — SiteSupply (@TheSiteSupply) April 12, 2023

D’après des témoins interrogés par Le Parisien, «il y avait 600 paires pour au moins mille personnes, donc les gens se sont mis à forcer les stores de la boutique».

Six blessés et un mineur piétiné

Selon David Belliard, adjoint à la maire de Paris en charge notamment de la transformation de l’espace public et des transports, au moins six personnes ont été blessées et un mineur a été piétiné durant un mouvement de foule. De nombreuses bagarres ont également éclaté.

Résultat de cette campagne illégale : six blessés, un mineur piétiné, des bagarres. L'irresponsabilité de @Nike et de son agence de pub est totale. https://t.co/YQk995coOe — David Belliard (@David_Belliard) April 12, 2023

«Nous n'avons reçu aucune demande d'autorisation pour cette opération commerciale et publicitaire dans la rue. Et ce n'est pas parce qu'on s'appelle Nike qu'on est au-dessus des règles. Nous allons regarder les suites à donner», a aussi écrit l'élu sur Twitter.

190 euros la paire

Au cours de l’incident, les pompiers ont dû intervenir pour prendre en charge les blessés et victimes de malaises.

Bien que cette collaboration soit considérée comme «la plus hype» de l’année 2023, l’hystérie serait due également aux prix des baskets «Air Max 95».

En effet, si la paire est commercialisée à 190 euros, elle peut être revendue «quatre, voire cinq fois plus cher», a expliqué un témoin au quotidien parisien notant que «certains s’étaient fait voler les chaussures qu’ils avaient aux pieds».

Face aux tensions, la boutique a dû fermer et les paires ont rapidement été en rupture de stocks.