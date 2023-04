Grève des éboueurs à Paris : la collecte des déchets est à nouveau «fortement perturbée» ce jeudi

La collecte des déchets est «fortement perturbée» à Paris ce jeudi 13 avril, en marge de la 12e journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites.

La guerre des poubelles. Le bon ramassage des déchets se trouvait à nouveau «fortement perturbé» ce jeudi, selon la municipalité parisienne, qui avait dû faire face à près d'un mois de grève des éboueurs entre le 6 et le 29 mars. Un mouvement social, symbole de la lutte contre la réforme des retraites, tant l'amoncellement de déchets à Paris avait atteint des sommets. Au sens propre comme au figuré.

Des blocages dans les garages

«En raison de blocages de garages et des sites du Syctom, la collecte est fortement perturbée aujourd'hui à Paris», a ainsi communiqué ce jeudi Colombe Brossel, l'adjointe à la mairie de Paris chargée de la propreté, qui assure que «116 bennes sont sorties» ce matin mais que «plus de la moitié n'a[vaient] pu être vidées à cette heure».

Journée nationale de mobilisation contre la réforme des #retraites. En raison de blocages de garages et des sites du Syctom, la collecte est fortement perturbée aujourd'hui @Paris. Si 116 bennes sont sorties, plus de la moitié n'a pu être vidée a cette heure. pic.twitter.com/TsMTZz2Okz — Colombe Brossel (@cbrossel) April 13, 2023

Des opérations de collecte rendues d'autant plus difficiles que les éboueurs parisiens ont décidé de relancer leur mouvement social ce jeudi, pour montrer leur désaccord contre la réforme des retraites. En début de semaine dernière, la CGT FTDNEEA [Filière traitement des déchets, nettoiement et eau, égouts, assainissement, ndlr] de Paris avait en effet présenté un nouveau préavis de grève, envoyé à la maire de Paris Anne Hidalgo.

A ce stade, impossible de savoir si la situation est due aux blocages de manifestants en cette journée de mobilisation, ou si c'est la grève reconductible annoncée par les éboueurs parisiens qui porte déjà ses premiers fruits. Ce qui est sûr, c'est qu'après l'expérience de trois semaines de poubelles non ramassées dans la capitale, le gouvernement est prêt à remobiliser les forces vives et à mettre en place dès que possible les premières réquisitions.