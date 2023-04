Réforme des retraites : quand Emmanuel Macron pourrait-il s’exprimer ?

Alors que la 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites se tient ce jeudi 13 avril, Emmanuel Macron aurait l’intention de s’exprimer sur le sujet la semaine prochaine après avoir vu les syndicats.

Une prise de parole attendue. Dans un climat social marqué par la 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, une source proche de l’entourage d’Emmanuel Macron a indiqué à CNEWS que le chef de l’État pourrait s’exprimer la semaine prochaine.

Aucune date précise n’aurait cependant été fixée pour le moment, le président de la République préférant s’entretenir avec les syndicats dans un premier temps.

Mercredi dernier, lors d’une conférence de presse à Amsterdam (Pays-Bas), il a confirmé qu’il proposerait aux partenaires sociaux un «échange qui permettra d'engager la suite et de tenir compte des décisions, quelles qu'elles soient, du Conseil constitutionnel».

Comme indiqué, Emmanuel Macron se concentre dans un premier temps sur les décisions des Sages, attendues ce vendredi 14 avril. Ce dernier réunira également Elisabeth Borne et plusieurs ministres ce même jour, aux alentours de 16h. Un bilan des consultations organisées par la Première ministre avec les forces politiques et les partenaires sociaux ces dernières semaines devrait ainsi être dressé.

Un président esseulé ?

Alors que l’opposition à la réforme des retraites ne désarme pas, Emmanuel Macron ne semble pas vouloir revenir en arrière, ce qui est vivement demandé par l’intersyndicale et l’opposition.

Le 22 mars dernier, lors d’une interview, le chef de l’Etat indiquait être prêt à «endosser l’impopularité», confirmant par la même occasion sa volonté de faire entrer la loi en vigueur.

Critiqué sur son manque de dialogue social, Emmanuel Macron avait pris les syndicats pour cible. «Je regrette qu’aucune force syndicale n’ait proposé un compromis», déclarait-il. Se montrant volontaire pour négocier, il disait vouloir «réengager» le dialogue avec les partenaires sociaux sur les conditions de travail, pour entendre «ce besoin de justice». Il a également promis que la discussion concernerait notamment l'évolution des carrières ou la pénibilité.

Une prise de parole qui n’avait pas satisfait les syndicats et encore moins son opposition. Lors d’un point presse, Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale, regrettait le «vide» de son intervention, jugeant le président de la République «de plus en plus seul».

En plus de l’hostilité à son projet de réforme, Emmanuel Macron doit faire face à la crédibilité déclinante de la Première ministre Elisabeth Borne. S’il a assuré avoir confiance en elle et ne prévoir ni dissolution, ni remaniement, une majorité de Français se disent favorables à une recomposition de l’exécutif. Un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche, paru le 29 mars dernier, révélait que 71% des Français souhaitaient un remaniement.