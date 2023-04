Réforme des retraites : la Nupes veut «continuer le combat», malgré la décision du Conseil constitutionnel

Ce vendredi, le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel de la réforme des retraites du gouvernement. Une décision dénoncée par la Nupes en conférence de presse, notamment par Mathilde Panot qui a annoncé vouloir poursuivre la mobilisation.

Une décision loin de faire l’unanimité. Ce vendredi sur les coups de 18h, le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel de la réforme des retraites, notamment l’article phare consacré au report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, tout en rejetant quelques mesures du projet gouvernemental comme la création d'un «index senior».

Une décision qui a suscité la colère et l’indignation de l’opposition politique. En conférence de presse quelques minutes seulement après l’annonce de l’institution, l’État-major de la Nupes a exprimé son désaccord. «Cela ne change rien au fait que nous pensons toujours que cette loi est injuste et inutile», a notamment déclaré Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale. «Nous continuerons à aller soutenir l’ensemble des mobilisations, des grèves notamment, plus que jamais nous continuons le combat et nous appelons solennellement le président de la République à ne pas promulguer cette loi», a-t-elle ajouté.

«Nous ne lâcherons rien»

De son côté, le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a annoncé l’intention de la Nupes de «déposer une proposition qui permettrait un vote à l’Assemblée» pour abroger l’article 7, relatif au report de l’âge légal de départ à la retraite. «Nous ne sommes pas complètement démunis. Il y a une majorité au Parlement pour dire non. S’il le faut, nous utiliserons cette arme là aussi et nous ne lâcherons rien», a-t-il également annoncé. La Nupes ne semble en tout cas pas prête à laisser la flamme de la contestation s’éteindre.