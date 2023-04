Sébastien Chenu : «Elisabeth Borne, c'est l'encéphalogramme plat»

«Elisabeth Borne, c'est l'encéphalogramme plat», a lancé Sébastien Chenu, député RN du Nord, invité de la Matinale de CNEWS ce vendredi.

Une méthode qui ne convainc pas. Sébastien Chenu a vivement critiqué la Première ministre Elisabeth Borne, lui reprochant de ne pas agir.

«Elisabeth Borne c'est l'encéphalogramme plat. Elle reçoit les leaders politiques, les responsables d'élus pour ne rien leur dire, pour leur dire "on va ralentir l'activité du Parlement". Mais les difficultés des Français, elles ne ralentissent pas», a déploré le député RN du Nord.

«La machine est bloquée»

Revenant sur la rencontre mardi à Matignon entre Elisabeth Borne et Marine Le Pen, Sébastien Chenu a expliqué que la cheffe de file des députés RN avait souligné qu'il était nécessaire de prendre des mesures face à l'inflation et l'insécurité «qui explosent». Et Elisabeth Borne «nous dit "non on va ralentir parce qu'on ne trouve pas de majorité"».

«A un moment, la machine se grippe, la machine est bloquée par la faute d'Emmanuel Macron, l'incompétence d'Elisabeth Borne (...) Il va falloir en sortir», a poursuivi Sébastien Chenu.

Mardi, à l'issue de leur entrevue, Marine Le Pen avait estimé que la Première ministre «n'a plus le crédit auprès des Français, auprès des représentants que nous sommes, pour pouvoir mener sereinement un gouvernement».