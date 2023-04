Marseille : un trafic international de GBL et GHB démantelé, deux hommes mis en examen

Deux personnes ont été mises en examen à Marseille, la semaine passée, pour avoir organisé un trafic de stupéfiants à l'échelle internationale.

Deux hommes, âgés de 20 et 22 ans et originaires de Marseille, ont été mis en examen le 7 avril dernier. Ils sont accusés d'être à la tête d'un trafic international de GHB, GBL et de Tramadol, selon le parquet de Marseille. Ces deux personnes auraient acheté, depuis un an, du GBL (substance qui permet de fabriquer du GHB) sur internet et aurait exporté cette drogue, à travers l'Europe et les États-Unis.

Une enquête a été ouverte pour «provocation à l'usage de substances présentées comme douées d'effets stupéfiants», «détention, offre ou cession de stupéfiants», «acquisition et détention de substances vénéneuses», «importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé publique», «faux et usage de faux», et pour «travail dissimulé».

La DROGUE DISSIMULÉE DANS DES BOUTEILLES DE VINS

Plusieurs colis, contenant du GHB dissimulés dans des bouteilles de vins, avaient été saisi à l'aéroport JFK de New York en ce début d'année par les autorités locales. «Les gendarmes de la section de recherches des transports aériens (SRTA) de Roissy avaient été informés par les autorités américaines de la saisie à l’aéroport JFK de New York de plusieurs colis en provenance de la France contenant du GBL, dissimulé dans des bouteilles de vin. Le volume total des expéditions à destination des Etats-Unis était évalué à 200 litres», a expliqué le parquet.

L'un des deux hommes est actuellement placé en détention provisoire et l'autre a été placé sous contrôle judiciaire.