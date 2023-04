Réforme des retraites : la présence de deux ministres au concert de Jay-Z à la fondation Vuitton suscite la polémique (vidéo)

Alors que des débordements étaient en cours après la décision du Conseil constitutionnel, Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, et Hervé Berville, secrétaire d’État chargé de la Mer, étaient en train de profiter du show de Jay-Z à la fondation Vuitton.

Des images qui font réagir. Bien que des stars comme Beyonce ou encore Rihanna étaient présentes au concert de Jay-Z ce vendredi soir, c’est la présence de Rima Abdul Malak et d’Hervé Berville qui a été remarquée.

Une présence qui ne passe pas auprès de l’opinion publique. Et pour cause, quelques heures avant, le Conseil constitutionnel avait validé l’essentiel du texte de la réforme des retraites. S’en est alors suivi plusieurs manifestations spontanées à travers la France, notamment à Paris et Rennes.

De plus, les deux membres du gouvernement ont été aperçus aux côtés d’Alexandre Arnault, le fils de Bernard Arnault, propriétaire des lieux et homme le plus riche du monde.

Une vidéo montrant la ministre de la Culture et le secrétaire d’État en train de danser, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, provoquant la réaction de certains hommes politiques.

Des réactions en chaîne

C’est notamment le cas de François Ruffin. Le député de la Somme a qualifié Rima Abdul Malak et Hervé Berville de «minables».

Dans la nuit, Macron promulguait la réforme des retraites.





Pendant ce temps-là, ses ministres se déhanchaient à la fondation Louis Vuitton avec les fraudeurs fiscaux de la famille Arnault.





Vous êtes minables. — François Ruffin (@Francois_Ruffin) April 15, 2023

Autre réaction, celle de Gilbert Collard, député européen : «Pendant que le peuple souffre et manifeste, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak danse».

Pendant que le peuple souffre et manifeste, la ministre de la culture, Rima Abdul-Malak, danse : c'est vraiment la "décadanse" !#JayZ #LVMH #Retraites



Src : AlertesInfos — Gilbert Collard (@GilbertCollard) April 15, 2023

Sur Twitter, le journaliste Nils Wilcke a affirmé avoir sollicité le cabinet de la ministre de la Culture. Ce dernier estime que Rima Abdul Malak «n’est pas en première ligne sur la réforme des retraites».

Captés! Les ministres Rima Abdul Malak et Hervé Berville filmés en train de se trémousser au concert de Jay-Z vendredi soir en pleine crise sociale. Sollicité, le cabinet de la ministre de la Culture indique qu'elle «n'est pas en première ligne sur la réforme des retraites» #Off — Nils Wilcke (@paul_denton) April 15, 2023

Certaines manifestations sont encore en cours, particulièrement à Rennes, après la promulgation de la réforme des retraites dans la nuit de vendredi à samedi.

Emmanuel Macron a prévu de s’adresser aux Français ce lundi, à 20 heures, lors d’une allocution.