Réforme des retraites : une nouvelle journée «noire» jeudi dans les transports ?

Les quatre principaux syndicats représentant la SNCF ont appelé à la mobilisation, le jeudi 20 avril. Cette journée de grève risque d'engendrer d'importantes perturbations sur les lignes de train et de RER, et pourrait être étendue au week-end des 22 et 23 avril.

Une «journée d’expression de la colère cheminote». C’est ainsi que les quatre syndicats représentatifs de la SNCF ont défini la journée de mobilisation à venir du jeudi 20 avril, contre la réforme des retraites. Face à cet appel, d'importantes perturbations pourraient survenir sur les lignes de RER et de train. En cas de reconduction, le trafic pourrait même être touché le samedi 22 et dimanche 23 avril, pour le début des vacances scolaires en région parisienne ainsi qu'en Occitanie et pile pendant un week-end de chassé-croisé dans les autres zones, qui seront déjà en vacances.

Annoncée samedi 15 avril, cette manifestation a été présentée comme l’«étape de préparation» avant les mobilisations du 1er mai : «La promulgation nocturne de la loi ne change rien du tout à notre combat. Nous ne passerons pas à autre chose tant que cette loi n’est pas abandonnée» ont déclaré la CGT-Cheminots, l’Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail et la CFDT-Cheminots, faisant allusion à la promulgation express de la réforme des retraites par Emmanuel Macron.

Retraites : ce n'est pas fini !





« L’intersyndicale soutient les actions et grèves engagées et les initiatives intersyndicales de proximité



qui seront décidées localement. »





Communiqué de presse intersyndical pic.twitter.com/rrORpLs6hj — La CGT (@lacgtcommunique) April 14, 2023

Un 1er mai exceptionnel

Les quatre syndicats ont aussi communiqué sur leur volonté d’inclure le «cadre interprofessionnel» dans leur journée de mobilisation.

L’intersyndicale a dénoncé une réforme «brutale» et un «bras d’honneur» de la part du gouvernement faisant fi des nombreuses journées de mobilisation : «La violence sociale, orchestrée par le gouvernement et le président des riches, nous engage à rester mobilisés», ont communiqué les quatre organisations.

À titre exceptionnel, le 1er mai sera aussi une «journée de mobilisation exceptionnelle et populaire» contre la retraite à 64 ans.