Retraites : une manifestation sous haute tension à Rennes, au lendemain du verdict du Conseil constitutionnel

Au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel qui a validé l'essentiel de la réforme des retraites, une «grande manifestation régionale» est prévue ce samedi à Rennes. Si l'objectif est de maintenir la pression sur l'exécutif, le rassemblement sera très scruté, tant le chef-lieu du département d'Ille-et-Vilaine a été l'un des épicentres régionaux de la contestation.

Comment les opposants bretons à la réforme des retraites vont-ils réagir à la décision du Conseil constitutionnel ? La réponse se dessinera ce samedi dès 14h, place de la République dans le centre-ville de Rennes.

Une grande manifestation est organisée dans la cité d'Ille-et-Vilaine par l’assemblée de la Maison du peuple qui n'entend pas se démobiliser, quand bien même le projet de loi a été validé la veille par les Sages.

La mobilisation sera particulièrement surveillée. Durant les douze dernières journées de manifestations, Rennes a en effet connu de nombreux incendie de poubelles et actes de vandalisme contre des vitrines et du mobilier urbain.

A l'image de ce vendredi soir, quelques heures après le verdict des Sages, où plusieurs centaines d’individus au visage masqué ont incendiés la porte d'un commissariat et celle d'un centre des congrès dans le centre-ville. Des faits qui ont d'ailleurs été condamnés par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui a immédiatement réagi dans un message publié sur son compte Twitter.

Les dégradations et attaques ce soir à Rennes, contre un commissariat et le Couvent des Jacobins, par des casseurs déterminés à en découdre sont inacceptables. Plein soutien aux policiers et gendarmes mobilisés.



Les auteurs seront poursuivis. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 14, 2023

Le 49.3 a mis le feu aux poudres

Depuis le 16 mars, à la suite du déclenchement du 49.3 par la Première ministre Elisabeth Borne, les violences sont montées d’un cran dans la ville bretonne. Une situation qui a conduit notamment à de nombreuses interpellations et des policiers et des manifestants ont également été blessés.

Néanmoins, la réforme des retraites ne semble plus à elle seule contenir les opposants, et c’est un combat plus large et une colère plus profonde qui semblent à présent se cristalliser.

«L’enjeu de notre lutte n’est plus seulement la réforme des retraites. Il s’agit de ne plus se laisser bouffer par l’inflation, de se défendre collectivement face à la répression et de ne rien céder face à ce gouvernement», a déclaré l’assemblée de la Maison du peuple dans un communiqué.

A noter que la Maison du peuple ne s’est pas contentée d’appeler à la manifestation seulement ce 15 avril à Rennes, mais tous les samedis en plus des journées de grève et d’actions syndicales en semaine.