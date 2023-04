Pyrénées-Orientales : plus de 300 hectares touchés par un important incendie près de Cerbère

Un important incendie s'est déclaré ce dimanche matin, entre les communes de Cerbère et Banyuls-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, brûlant plus de 300 hectares.

Les flammes progressent à cause de la tramontane. Aux alentours de 9h30 ce dimanche 16 avril, un incendie s'est déclaré entre les communes de Cerbère et Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), selon une information de nos confrères de l'Indépendant.

A 13h30, le SDIS 66 a procédé aux premières évacuations de maisons. Une habitation a même été brûlée à Cerbère, selon les informations de CNEWS.

#FeuxDeForêt | Important de végétation entre #Cerbère et #Banyuls-sur-mer dans @leDepartement66 .



Laissez passer les secours du @sdis66 et suivez les infos et les consignes sur les comptes :@Prefet66 et @sdis66.





: Météo Languedoc Roussillon pic.twitter.com/RysqVauR7k

— Pompiers de France (@PompiersFR) April 16, 2023