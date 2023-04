Réforme des retraites : le vice-président LR Julien Aubert appelle Emmanuel Macron à organiser un référendum

Le vice-président des Républicains Julien Aubert a appelé Emmanuel Macron à organiser un référendum sur la réforme des retraites, dans une tribune publiée ce dimanche, dans le JDD.

Laisser le choix aux Français. Dans une tribune publiée ce dimanche dans le JDD, Julien Aubert, le vice-président des Républicains a appelé le président de la République à «organiser un référendum à choix multiples, à un ou deux tours, pour que les Français puissent décider de l’avenir du système de retraite par répartition en leur permettant de choisir parmi plusieurs propositions détaillées».

À la veille de la prise de parole d'Emmanuel Macron face aux Français, Julien Aubert a expliqué que cette initiative «honorerait» le chef de l'État, rappelant que «le vrai souverain, celui qui a le dernier mot, restait le peuple français».

Dans un paragraphe entier, l'ancien député du Vaucluse a remis en cause la légitimité du président à gouverner. «La politique meurt de se réduire à des mesures techniques qui font fi des symboles et des projections sociales», a-t-il dit, renvoyant aux différentes enquêtes d'opinion qui ont montré un rejet massif des Français concernant cette réforme des retraites.

Une France «divisée»

Alors que l'intersyndicale a d'ores et déjà appelé à une mobilisation historique le 1er mai prochain, et que la journée de jeudi 20 avril sera vraisemblablement marquée par «l'expression de la colère cheminote», Julien Aubert a vivement tenu Emmanuel Macron pour responsable de cette crispation sociale.

«Miser sur l’essoufflement de la rue n’a fait que radicaliser les forces syndicales. Amalgamer la grogne sociale à la violence aveugle pour provoquer une réaction épidermique de peur dans l’opinion ne va que retarder l’inévitable : certes, c’est ce qui a sauvé le premier mandat face à la colère des Gilets jaunes, mais le rapport à la démocratie en a souffert», a expliqué le vice-président des LR.

«À ces tactiques inutiles, il faut ajouter une attitude consistant à sermonner tout en réprimant, à surplomber la France en invoquant le principe hiérarchique. Alors que la confiance est au plus bas et l’époque troublée, c’est plus qu’une erreur psychologique : c’est une faute», a poursuivi Julien Aubert dans les colonnes du JDD.