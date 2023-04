Le Conseil de l’Europe dénonce une violation des droits des personnes handicapées par la France

Le Comité européen des droits sociaux (CEDS), une institution du Conseil de l'Europe, a tenu la France pour responsable de manquements aux droits fondamentaux des personnes handicapées ce lundi 17 avril.

La France épinglée pour non-respect des droits fondamentaux des personnes en situation de handicap. Le Conseil de l'Europe, basé à Strasbourg, a dénoncé ce lundi des violations de plusieurs articles de la Charte sociale européenne, par la France.

Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a conclu à l'unanimité à «un manquement des autorités à adopter des mesures efficaces dans un délai raisonnable en ce qui concerne l’accès aux services d’aide sociale et aux aides financières, l’accessibilité des bâtiments, des installations et des transports publics, et à développer et adopter une politique coordonnée pour l’intégration sociale et la participation à la vie de la communauté des personnes handicapées», peut-on lire dans le communiqué.

Cette décision intervient après que le Conseil de l'Europe a été saisi par plusieurs associations de défense des droits des personnes handicapées, telles que APF France handicap, l'Unafam et la FNATH et l'Unapei, en 2018.

«Ensemble, agissons pour dire stop aux discriminations subies dans tous les domaines de la vie», a réagi APF France Handicap sur Twitter.

Une Conférence nationale du handicap (CNH) sera organisée le 26 avril prochain à l'Elysée. «Je n'imagine pas la France ne rien faire» après cette décision du Conseil de l'Europe, «c'est inenvisageable», a expliqué la présidente de APF France Handicap Pascale Ribes.