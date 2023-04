Notes de frais : les surprenantes dépenses des maires d'arrondissements parisiens

Les notes de frais des maires d'arrondissements parisiens ont été dévoilées, ce dimanche 16 avril, dans le Journal du Dimanche. Costumes de marques, manucures ou encore contraventions, certaines dépenses ont de quoi surprendre.

Après avoir révélé les notes de frais d’Anne Hidalgo, le Journal du Dimanche a dévoilé, ce dimanche 16 avril, les dépenses des maires d’arrondissements de Paris en 2017, dont l’enveloppe totale garantie par la loi est de 11.092 euros par an. Si certaines dépenses sont courantes dans le milieu, d’autres sont pour le moins surprenantes.

Depuis la décision du Conseil d’État du 8 février 2023, les notes de frais d’élus locaux ou d’agents publics «constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande». Toutefois, selon la loi, ces dépenses doivent avoir «un lien indiscutable avec l’exercice des fonctions électives», et présenter «un caractère nécessairement raisonnable». Une règle interprétée de manière subjective par l’ensemble des maires de la capitale.

Le maire du 18e arrondissement a été le plus dépensier

Selon les documents révélés par le JDD, l’élu le plus dépensier est le maire PS du 18e arrondissement de la capitale, Éric Lejoindre, qui a utilisé la totalité de son enveloppe, dont une bonne partie pour acheter deux costumes de la marque Hugo Boss. «Je suis hyper à l’aise avec ça, la collectivité prend en charge ce que je n’aurais pas dépensé si je n’avais pas été maire», a commenté l’élu dans le JDD. Des frais de «représentation» qui n’ont selon lui «rien de malsain».

À l’inverse, l’élue la moins dépensière est la maire LR du 7e arrondissement de la capitale, Rachida Dati, qui n’a dépensé «que» 1.381 euros dans l’année. La maire du 7e a utilisé son enveloppe pour payer des restaurants, des coiffeurs et une manucure. Elle a finalement remboursé les 9.710 euros restants à la fin de l’année.

Cadeaux de naissance, chocolats, et contraventions

Parmi les dépenses plus surprenantes, on retrouve la maire Horizon du 5e arrondissement, Florence Berthout, qui a notamment acheté des livres ou encore des cadeaux de naissance, mais aussi la maire Horizon du 9e arrondissement, Delphine Bürkli, qui s’est rendu 65 fois chez le coiffeur en un an. La maire du 8e arrondissement, Jeanne d’Hauteserre (LR) a quant à elle majoritairement acheté des vêtements (Hugo Boss, Maje, Sandro, Zara…) et le maire PS du 11e, François Vauglin, a notamment acheté des chocolats Ducasse.

Enfin, dans le 15e arrondissement, le maire LR Philippe Goujon s’est servi de son enveloppe pour payer quatre contraventions. «C’est sans doute une erreur de mon chef de cabinet de l’époque, j’aurais dû être plus vigilant, aujourd’hui je paye mes PV moi-même, quand j’en ai», a-t-il assuré dans le JDD.