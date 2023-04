Pyrénées-Orientales : plus de 930 hectares touchés par un important incendie près de Cerbère, le feu maîtrisé

Un important incendie s'est déclaré ce dimanche matin, entre les communes de Cerbère et Banyuls-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, brûlant plus de 930 hectares. Il a été maîtrisé cette nuit.

Environ 930 hectares de végétation ont été parcourus dimanche dans les Pyrénées-Orientales par le premier grand incendie de l'année 2023 en France, dans ce département très affecté par la sécheresse, selon la préfecture.

Les 300 personnes qui avaient été évacuées dans l'après-midi «ont pour la plupart pu regagner leur domicile», a-t-elle précisé, ajoutant : «Le feu n’est pas encore fixe, mais la situation est stabilisée du point de vue de la protection des populations et des biens».

Le ministre Gérald Darmanin a par ailleurs indiqué sur Twitter qu'il se rendrait ce lundi matin sur place.

Je me rendrai sur place tôt demain matin, pour faire un point de situation, soutenir les 500 sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs mobilisés et les Pyrénéens durement…

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 16, 2023