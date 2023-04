Vacances d'été 2023 : voici les calendrier scolaire complet zone par zone

Les vacances d'été arrivent à grands pas et certains commencent déjà à s'y intéresser. Il est important d'en connaître les dates si on souhaite partir en vacances et les préparer à l'avance.

Les vacances de printemps viennent à peine de commencer pour la zone B et la Corse, mais il est déjà temps pour certains de se pencher sur les vacances d'été. Une fois les dates bien en tête, vous pourrez commencer à réserver votre logement pour votre séjour, une voiture ou vos billets pour le transport. Cela vous permet aussi de poser vos congés en avance ou de réserver une place en centre de loisirs pour vos enfants.

Réserver en avance peut vous rassurer et surtout vous faire économiser de précieux euros utiles pendant vos vacances.

La zone A

Les académies qui sont dans la zone A sont celles de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers. Les élèves de la petite section de maternelle à la terminale dans cette zone arrêteront les cours le 7 juillet à la fin de la journée, ou le 8 pour ceux qui vont en classe le samedi.

La zone B

Les académies qui sont dans la zone B sont celles d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg. Tous les élèves de cette zone pourront partir en vacances le 7 juillet après les cours, ou le 8 pour ceux qui vont en classe le samedi. La rentrée se fera le lundi 4 septembre.

La zone C

Les académies qui sont dans la zone C sont celles de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles. Les élèves de la petite section de maternelle à la terminale dans cette zone arrêteront les cours le 7 juillet à la fin de la journée, ou le 8 pour ceux qui vont en classe le samedi. La rentrée se fera le lundi 4 septembre.

La Corse

Les élèves corses ont des dates de vacances qui différent des autres zones. Par exemple, leurs vacances d'hiver ont été les mêmes que celles de la zone C cette année, mais celles de printemps viennent de commencer en même temps que la zone B. Tous les élèves termineront les cours le 7 juillet. La date de la rentrée 2023-2024 n'est pas encore connue.

Les DOM

En ce qui concerne les élèves de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de la Réunion et de Mayotte, les vacances d'été débuteront le 7 juillet à la fin de la journée, ou le 8 pour ceux qui ont cours le samedi. Les dates de la rentrée 2023-2024 ne sont pas encore connues.