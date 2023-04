Voie dédiée au covoiturage sur le périphérique parisien : une consultation s’ouvre ce lundi

La mairie de Paris lance ce lundi 17 avril une consultation ouverte à tous concernant l'avenir du périphérique, et plus précisément sur la création d'une voie réservée au covoiturage, aux transports collectifs ainsi qu'aux taxis.

Un projet et des questions. Durant les JO de Paris 2024, une «voie olympique» sera mise en place sur le périphérique parisien, afin de faciliter les déplacements de tous les acteurs de l'événement (athlètes, organisateurs, etc.). Cette voie, la Mairie souhaite la pérenniser au-delà des Jeux, afin de la réserver au covoiturage, aux transports en commun et aux taxis. Une ambition qui fait l'objet d'une consultation citoyenne.

Dès ce lundi 17 avril, et jusqu'au 28 mai prochain, une plate-forme dédiée est mise en place par la municipalité. Ouverte à tous les citoyens, Franciliens ou non, elle leur permettra de «s'informer, participer et donner leur avis sur les modalités de mise en oeuvre de cette voie», qui a pour objectif «d’accompagner l’augmentation de la pratique du covoiturage, de réduire les dépenses des Franciliens qui se déplacent en voiture et de diminuer l’empreinte environnementale des trajets motorisés», explique la ville.

Pour tout comprendre du projet, les personnes intéressées auront donc accès à différents documents (dossier d’information, film d’animation explicatif...). La municipalité annonce également l'organisation de «3 temps de rencontres et d’échanges» (le premier dès ce 17 avril, à 19h, et les deux autres les 10 et 23 mai, à 19h aussi). Enfin, «un registre permettant à chacun de déposer son avis» sera accessible. «Quelle voie ? A quels horaires ? Et quels jours ? Tout cela sera soumis à concertation», avançait il y a peu David Belliard, adjoint à la mairie de paris en charge des mobilités. Les résultats de cette participation du public par voie électronique (PPVE) seront communiqués «au mois de juillet».

Dans le détail, cette voie réservée devrait voir le jour sur la file la plus à gauche, en circulation dynamique – «c'est-à-dire activable et désactivable en fonction des besoins» –, de 6h30 à 11h puis de 15h30 à 20h, et ce, tous les jours de la semaine. Et pour la repérer dans l'espace, une signalisation est prévue sous la forme de losanges blancs lumineux «qui seront allumés lorsque la voie sera activée».

Mais ce projet est loin de faire l'unanimité. La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a ainsi estimé lors d'un précédent débat à l'Hôtel de Ville qu'il n'était «pas possible de fermer une voie sur le périphérique (...) compte tenu du trafic». L'élue avait d'ailleurs lancé sa propre consultation en ligne sur le sujet, en fin d'année 2022. Il en été ressorti que 90% des Franciliens étaient «contre la suppression d'une voie de circulation sur le périphérique».