Chèque énergie 2023 : à quelle date sera-t-il versé dans votre département

Initialement prévu au mois de mars, le chèque énergie 2023, dont le montant varie entre 48 et 277 euros, arrive à compter de ce vendredi 21 avril. Voici les dates de versement de cette aide, département par département.

Près de 6 millions de Français pourront bénéficier, à compter du vendredi 21 avril et jusqu'au 30 mai prochain, du chèque énergie 2023, comme l'a confirmé la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, le 13 mars dernier.

«Son versement est automatique et on peut l’utiliser pour payer sa facture d’électricité, de gaz, de bois, toutes les énergies qui servent à vous chauffer», a déclaré la ministre. Ainsi, voici le calendrier complet en fonction de votre département de résidence. À noter que le site gouvernemental chequeenergie.gouv.fr précise que «les délais entre l’envoi des chèques énergie, et leur réception au domicile du bénéficiaire sont en général compris entre 2 à 4 jours».

21 avril

Pas-de-Calais

Du 24 au 28 avril

Isère (Grenoble 1er envoi), Isère (hors Grenoble), Haute-Savoie, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Eure-et-Loir (1er envoi), Corse (1er envoi), Guadeloupe (1er envoi), Guyane (1er envoi), Réunion (1er envoi), Martinique (1er envoi), Guadeloupe (2e envoi), Réunion (2e envoi), Martinique (2e envoi), Bas-Rhin (Strasbourg, 1er envoi), Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Haut-Rhin, Vosges, Aisne, Oise, Nord, Somme, Gironde (y compris Bordeaux, 1er envoi), Deux-Sèvres (1er envoi).

Du 2 au 5 mai

Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère (Grenoble, 2e envoi), Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Yonne, Eure-et-Loir (2e envoi), Corse (2e envoi), Seine-et-Marne, Yvelines, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Gironde (2e envoi).

Du 9 au 12 mai

Isère (3e envoi), Cher, Eure-et-Loir (3e envoi), Indre, Loir-et-Cher, Loiret, Corse (3e envoi), Guadeloupe (3e envoi), Guyane (2e envoi), Réunion (3e envoi), Bas-Rhin (hors Strasbourg), Bas-Rhin (Strasbourg, 2e envoi), Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Val-d'Oise, Seine-Saint-Denis, Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime, Deux-Sèvres (2e envoi), Gironde (3e envoi), Sarthe.

Du 15 au 19 mai

Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Eure-et-Loir (4e envoi), Indre-et-Loire, Corse (4e envoi), Martinique (3e envoi), Réunion (3e envoi), Charente-Maritime, Creuse, Gironde (4e envoi), Haute-Vienne, Ariège, Haute-Garonne, Pyrénées Orientales, Tarn, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Vendée.

Du 22 au 26 mai

Isère (Grenoble, 4e envoi), Corse (5e envoi), Guadeloupe (5e envoi), Guyane (3e envoi), Mayotte, Wallis et Futuna, Charente, Corrèze, Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Vienne, Aude, Aveyron, Gard, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Tarn-et-Garonne, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse.

30 mai

Côtes-d'Armor, Eure-et-Loir (5e envoi), Réunion (5e envoi), Alpes de Haute Provence, Hautes-Alpes.

Entre 48 et 277 euros

Dans un communiqué publié lundi 13 mars, le gouvernement a précisé que ce chèque est destiné «aux 20 % de ménages les plus modestes, dont le revenu fiscal de référence par unité de consommation (RFR/UC) est inférieur à 11.000 euros en 2021». Il est nominatif et son montant varie entre 48 et 277 euros. Il pourra être utilisé jusqu’au 31 mars 2024.

Pour faciliter la déduction du chèque énergie des prochaines factures d’électricité ou de gaz, les bénéficiaires peuvent demander sa pré-affection, soit en cochant la case de pré-affection sur le chèque, soit en ligne «en vous munissant de votre chèque énergie et de votre dernière facture d’électricité ou de gaz, et en complétant le formulaire», peut-on lire sur le site chequeenergie.gouv.fr.

«Vous pourrez ainsi bénéficier de la pré-affectation dès l’année prochaine sur le même contrat que celui où vous avez utilisé votre chèque énergie cette année. Si vous êtes toujours bénéficiaire du chèque énergie, le montant de votre chèque sera directement déduit de votre facture l’année prochaine et un courriel vous sera envoyé avant le début de la campagne pour vous informer de la bonne prise en compte de votre nouveau chèque énergie et de son montant», ajoute-t-on.

Pour rappel, 12 millions de foyers ont déjà pu bénéficier d’un chèque énergie exceptionnel de 100 à 200 euros entre décembre 2022 et février 2023. Cette aide visait à lutter contre les prix de l’électricité.