Morbihan : d'importants moyens déployés après la découverte d'un kayak vide sur les côtes

Un kayakiste est porté disparu depuis ce mardi 18 avril, après que son embarcation a été retrouvée vide, dans le golfe du Morbihan, en Bretagne. L’identité de la personne disparue est toujours inconnue.

Une découverte inquiétante. Un kayak vide a été retrouvé, ce mardi 18 avril, «amarré entre l’île du Petit-Vezit et du grand-Vezit» dans le golfe du Morbihan, rapporte Ouest-France. Aucune disparition n’a pour l’instant été déclarée dans la région et les recherches se poursuivent.

«Les équipes ont trouvé un kayak retourné. A bord, il y avait un gilet de sauvetage, un sac à dos, des chaussures et une canne à pêche», explique Gilles Le Floc’h, président des Sauveteurs en mer du golfe du Morbihan, à France Bleu.

Les recherches se poursuivent ce jeudi

Pendant plus de trois heures hier, et toute la journée ce mercredi, les agents de la société nationale des sauveteurs en mer (SNSM) d’Arzon et Dragon 29 ont sondé le secteur, sans succès. «On espère une issue positive. Que le kayakiste soit revenu à terre par ses propres moyens ou qu’il soit monté à bord d’un bateau par exemple», confie Gilles Le Floc’h.

Les recherches se poursuivront demain.