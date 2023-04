Sondage : 76% des Français favorables aux courses-poursuites lors de rodéos sauvages même si c’est dangereux

Plus de trois quarts des Français sont favorables à ce que la police puisse enclencher des courses-poursuites contre les auteurs de rodéos sauvages, même si cela est dangereux, dévoile, ce mercredi 19 avril, un sondage CSA pour CNEWS.

Les Français veulent que la police puisse poursuivre les chauffards coupables de rodéos sauvages, même si la manœuvre peut s’avérer dangereuse. Plus de trois quart d’entre eux (76%) se sont en effet prononcés pour cette option, selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, diffusé mercredi 19 avril.

Si officiellement, rien n’interdit aux fonctionnaires de prendre en chasse les conducteurs, une note de service (la note 89), stipule que les poursuites d'un véhicule ne doivent être liées qu'à des faits d'une grande gravité comme la fuite ou l'évasion d'un individu dangereux ou encore la traque d'un auteur d'un crime de sang. Les situations jugées moins graves ne nécessiteraient donc pas de prise en charge systématique.

Cette consigne a été dénoncée par le syndicat de police Alliance. L'organisation avait publié une vidéo faite à partir d’un vrai échange radio entre des agents sur le terrain et le Centre d’information et de commandement (CIC). Alors qu’il poursuivait un véhicule, le CIC leur disait : «vu la note 89, je vais vous demander de cesser le suivi du véhicule». Réponse (ironique) du policier : «j’accuse réception, c’est magnifique cette note».

Les syndicats regrettaient alors une forme d’impunité, en réclamant d’aménager cette note.

Ils semblent donc être soutenus par les personnes interrogées dans le sondage. Toutes les tranches d’âge sont en effet favorables à la poursuite des auteurs des rodéos urbains (de 69% pour les 25-34 ans, à 80% pour les 65 ans et plus).

Concernant l’appartenance politique des sondés, là encore, la possibilité de courses-poursuites dépasse les 60% d’approbation chez tous les sympathisants. Ceux appartenant à la gauche restent les moins favorables, mais sont tout de même 62% pour les socialistes ou 67% chez les Insoumis.

A droite, les proches des Républicains sont favorables à 81% pour cette pratique. Ils sont 84% pour les sympathisants Rassemblement national et 95% pour ceux de Reconquête.

Pour rappel, en Angleterre, la police peut utiliser la méthode du «tampon» (ou «contact tactique»). Elle consiste à mettre fin à une course-poursuite avec un deux-roues en touchant délibérément le véhicule du suspect. Cette méthode est utilisée majoritairement pour des cas de vols commis à moto, et parfois pour des rodéos urbains. Les agents qui peuvent l’utiliser sont formés spécifiquement.

En France, depuis le 1er mars, 7.000 verbalisations ont été dressées et plus de 100 deux-roues ont été confisqués, a indiqué le ministère de l'Intérieur.

Sondage réalisé les 4 et 5 avril 2023 par questionnaire auto-administré en ligne sur un panel représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus.