Argent liquide, carte de crédit... Voici comment les Français règlent leurs achats, selon cette étude de la Banque de France

La Banque de France a publié ce jeudi 20 avril une enquête concernant les habitudes de paiement des ménages en zone euro, entre octobre 2021 et juin 2022. Une première.

En espèces ou en carte bleue ? Les habitudes de paiement des Français évoluent d’année en année, comme a pu l’attester la Banque de France à travers une nouvelle enquête publiée ce jeudi 20 avril, réalisée sur la période octobre 2021 - juin 2022. Il s’agit de la première enquête sur la période post Covid.

Il en résulte que «l’usage des espèces poursuit son érosion en France, mais dans une moindre mesure que dans le reste de la zone euro», indique l’institution dans son communiqué. En effet, le nombre de transactions réalisées en liquide représentait 50% du total des achats en France pour l’année 2022 (contre 57% en 2019 et 68% en 2016). En parallèle, le paiement par carte bancaire était de 43% la même année (contre 37% et 27%). Les 7% restants correspondant aux virements, paiements mobiles et chèques.

Les Français ont également adopté de plus en plus une nouvelle habitude : le paiement sans contact. Il représente désormais plus d’un paiement par carte sur deux aux points de vente (51 % en France et 62 % en moyenne en zone euro, contre respective­ment 38 % et 41 % en 2019). Les paiements en ligne comptent eux pour 20%.

Des différences selon les ménages

Si la fin des espèces n’est pas encore pour aujourd’hui, d’après la Banque de France, leur utilisation dépend néanmoins du revenu des ménages et de l’âge. Les personnes âgées de plus de 55 ans et les ménages fragiles continuent majoritairement de plébisciter ce mode de paiement, permettant de gérer plus facilement son budget en ce contexte inflationniste par exemple.

Les Français utilisent toujours leur monnaie pour les petites dépenses du quotidien, telles que celles réalisées à la boulangerie, au bureau de tabac ou au kiosque à journaux.

Pour rappel, la Banque de France est ainsi vigilante à ce que les espèces puissent toujours être utilisées dans les commerces, notamment certains supermarchés qui ont été rappelés à l’ordre parce qu’ils obligeaient leurs clients à payer par carte bancaire.