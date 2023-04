Rodéo urbain à Villefontaine : deux hommes condamnés à de la prison ferme

Deux hommes ont été interpellés, et jugés en comparution immédiate, ce mercredi 19 avril, après avoir participé à des rodéos urbains dans des centres commerciaux en Isère. Ils ont écopé de neuf et six mois de prison ferme.

Des peines exemplaires. Alors qu’ils avaient participé à des rodéos urbains au sein d’une zone commerciale remplie de monde, en Isère, deux hommes ont été jugés en comparution immédiate au tribunal de Vienne, et ont écopé de six et neuf mois de prison ferme. Une sanction très lourde selon leurs avocats.

«Les deux jeunes de 19 et 22 ans, tous les deux originaires de Villefontaine (Isère), ont été condamnés à neuf et six mois de prison ferme, des peines jugées très lourdes par leurs avocats qui estimaient à la sortie du tribunal, que la justice avait voulu faire un exemple suite à la répétition de nombreux rodéos dans le département ces derniers jours», a détaillé notre envoyé spécial pour CNEWS en Isère, OIivier Madinier.

Un nouveau fléau en Isère

En effet, depuis quelques semaines, les rodéos urbains se sont multipliés dans la région. Il y eu le tournage d’un clip au sein même d’un centre commercial à Grenoble, un autre rodéo urbain dans un autre centre commercial de l’Isle-d’Abeau, et enfin, le 8 avril dernier, ce défilé de onze motos au village de marque de Villefontaine, toujours dans le département de l’Isère.

Seuls deux auteurs ont pu être identifiés parce qu’ils ne portaient pas de casque. Ces deux jeunes, déjà défavorablement connus des services de police, ont reconnu les faits et se sont justifiés en disant être victimes d’un «effet de groupe» et qu’ils ne savaient pas que les motos qu’ils suivaient allaient se rendre dans le centre commercial. Ils ont toutefois dormi en prison, hier soir, à l’issue de leur audience au tribunal correctionnel de Vienne.

Il s'agit d'un véritable fléau pour les autorités, qui malgré l'intensification des contrôles, n'arrivent pas à en venir à bout. Au contraire, ce phénomène semble même en pleine recrudescence. Selon le ministère de l'Intérieur, 7.000 verbalisations ont été dressées et plus de 100 deux-roues ont été saisis depuis le 1er mars.

Pour rappel, les auteurs de rodéo sont passibles d'une amende de 30.000 euros et d'une peine de deux ans d'emprisonnement.