Salaires des enseignants : Emmanuel Macron annonce une augmentation entre «100 et 230 euros net par mois»

Lors de son déplacement à Ganges, dans l’Hérault, Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi 20 avril une hausse des salaires des enseignants à hauteur de «100 et 230 euros net en plus par mois».

«Mieux reconnaître et mieux payer les professeurs». Ce jeudi 20 avril, lors de son déplacement à Ganges, dans l’Hérault, Emmanuel Macron a annoncé que le salaire de tous les enseignants allaient être augmentés sur une fourchette comprise «entre 100 et 230 euros net par mois» et ce «dès la rentrée».

Cette hausse annoncée sera portée «jusqu'à 500 euros par mois» pour ceux qui accepteront de nouvelles missions, sur la base du volontariat, a ajouté le chef de l'État, sans donner davantage de précisions.

Lors de son allocution, le 17 avril dernier, le président de la République avait émis le souhait que l'Education nationale puisse «renouer avec la volonté d’être l’une des meilleures d’Europe».

Au cours de la campagne présidentielle, le chef de l’Etat avait avancé deux pistes pour répondre au problème d’attractivité du métier d’enseignant. Parmi elles, la hausse «inconditionnelle» de 10% des salaires y figurait.

Lors des négociations, les syndicats avaient claqué la porte, refusant «le travailler plus pour gagner plus».

Une volonté de tourner la page

Ce déplacement et ces annonces d’Emmanuel Macron s’inscrivent dans une volonté de tourner la page d’une période fortement marquée par l’opposition des Français à la réforme des retraites.

Cependant, la contestation du départ à la retraite à 64 ans ne désarme pas. En effet, que ce soit mercredi en Alsace, ou ce jeudi dans l’Hérault, la visite du chef de l’Etat a été marquée par plusieurs incidents.

La CGT a d’ailleurs revendiqué deux coupures de courant à l'aéroport de Montpellier et au collège Louise-Michel de Ganges, où se rendait le président.