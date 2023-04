«Gérald Darmanin a raison de mener une action puissante contre l'immigration à Mayotte», selon Eric Woerth

«Gérald Darmanin a bien raison de mener une action puissante à Mayotte», a estimé ce vendredi sur CNEWS, Eric Woerth, député Renaissance de l'Oise, alors que le ministre de l'Intérieur vient d'y lancer une opération contre la délinquance et l'immigration illégale.

Le député Renaissance de l'Oise, Éric Woerth, invité de la matinale sur CNEWS, a estimé que Gérald Darmanin a «bien raison de mener une opération très puissante» contre la délinquance et l'immigration illégale à Mayotte, un territoire soumis à des flux migratoires très importants en raison de son attractivité pour les pays voisins.

«C'est un symbole très fort d'une immigration géographiquement proche, il y a l'île des Commores qui est très proche et il y a une lutte qui est constante, il y a beaucoup de moyens qui sont déjà mis, mais je pense que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a bien raison de mener un opération très puissante, après il faut tenir dans la durée», a détaillé l'ancien ministre.

510 membres des forces de l'ordre réquisitionnés

Et pour cause, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'envoi ces derniers jours sur l'archipel de «quatre escadrons de gendarmes mobiles, des policiers de la CRS-8, spécialistes de la lutte contre les violences urbaines, au total 510 membres des forces de l’ordre». Côté justice, «six magistrats et sept greffiers, ainsi que quinze agents de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)», ont été dépêchés.

L'objectif est également d'expulser les migrants illégaux, majoritairement originaires de l'archipel voisin des Comores, installés dans des quartiers particulièrement insalubres, appelés «bangas». «Nous prendrons le temps nécessaire» pour la destruction de ces habitats, «toujours sur autorisation du juge, car il va de soi que nous relogeons les personnes conformément au droit», a assuré Gérald Darmanin.

Une excellente initiative pour Éric Woerth, qui rappelle qu'il y a «énormément de personnes qui vivent sur le territoire de Mayotte qui sont aujourd'hui en situation illégale».