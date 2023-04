Moustique tigre : voici la carte des 68 départements en vigilance rouge

En cette fin d’avril 2023, le moustique «Aedes albopictus», plutôt connu sous le nom de moustique tigre, a envahi 71% du territoire national. Selon le site vigilance-moustiques.com, 68 départements français se trouvent actuellement en vigilance rouge, où ce moustique est déclaré implanté et actif.

Une très forte vigilance s’impose. Ces dernières années, la présence du moustique «Aedes albopictus», connu sous le nom de moustique tigre, a fortement progressé dans l’Hexagone.

Selon le site internet vigilance-moustiques.com, partenaire d’une marque de produits anti-moustiques, quatre nouveaux départements ont récemment été placés en vigilance rouge, portant le nombre total des départements où le moustique tigre est fortement présent à 68.

Cette vigilance concerne notamment l’Ain, l’Aisne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Corse du Sud, la Haute-Corse, la Côte-d’Or, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l’Hérault, l'Indre, l’Indre-et-Loire, l’Isère, le Jura et les Landes.

À cette longue liste s’ajoutent également le Loir-et-Cher, la Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Lozère, la Maine-et-Loire, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.

9 foyers épidémiques en France en 2022

D'après vigilance-moustiques.com, la surveillance spécifique du moustique tigre, d’origine tropicale, est devenue nécessaire ces dernières années en raison des alertes sanitaires provoquées par ce type de moustique.

«Le moustique tigre est vecteur potentiel de maladies graves (la dengue, le chikungunya et dans une moindre mesure le virus Zika), lesquelles connaissent des épisodes épidémiques réguliers dans des zones touristiques (et en particulier dans nos départements d’outre-mer) très appréciées par les voyageurs français et européens, qui représentent donc autant de facteurs de risques une fois revenus dans l’hexagone», peut-on lire.

En 2022, la France a connu 9 foyers épidémiques et 65 cas autochtones. Mais les autorités sanitaires veulent à tout prix éviter le scénario italien de 2009. Cette année-là, une personne porteuse de la maladie du Chikungunya arrivait dans le pays au cours du mois de juin. Un mois plus tard, le premier cas autochtone était déclaré. En août, ce sont au moins 300 cas qui ont été recensés.