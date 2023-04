Rodéos Urbains : «la délinquance qui pourrit la vie des Français doit être combattue sans relâche», selon Eric Woerth

Invité dans la Matinale de CNEWS ce vendredi 21 avril, Eric Woerth, député Renaissance de l'Oise, est revenu sur la recrudescence de rodéos urbains. «La délinquance qui pourrit la vie des Français doit être combattue sans relâche», a-t-il dit.

«Il faut aller plus loin». Interrogé dans la Matinale de CNEWS ce vendredi sur la recrudescence des rodéos urbains, Éric Woerth, député Renaissance de l’Oise, a souligné l’importance du «maillon police-justice» pour mettre hors d’état de nuire les individus qui ne respectent pas les lois. «La délinquance qui pourrit la vie des Français doit être combattue sans relâche», a ajouté l’élu.

Ce dernier était invité à réagir sur la multiplication de ces phénomènes en France depuis quelques semaines. Ce mercredi 19 avril dernier, deux hommes ont été interpellés, et jugés en comparution immédiate après avoir participé à des rodéos urbains dans des centres commerciaux en Isère. Ils ont écopé de neuf et six mois de prison ferme.

Des peines jugées très lourdes par leurs avocats qui estimaient à la sortie du tribunal, que la justice avait voulu faire un exemple suite à la répétition de nombreux rodéos dans le département ces derniers jours.

De son côté, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a décidé d’appeler les préfets pour qu’ils renforcent leur lutte contre les rodéos urbains.