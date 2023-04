Aveyron : un adolescent ayant tué sa belle-mère condamné à 14 ans de réclusion

Un jeune âgé de 18 ans a été condamné à 14 ans de réclusion pour le meurtre de sa belle-mère en 2020, ce vendredi 21 avril.

Un jeune âgé de 18 ans qui avait poignardé à mort sa belle-mère en 2020, a été condamné, ce vendredi 21 avril 2023, à 14 ans de réclusion par la cour d'assises pour mineurs de l'Aveyron. L'avocate générale, Mathilde Jayais, avait requis une peine inférieure, à savoir dix ans de réclusion.

Alors âgé de 16 ans, le jeune homme avait avoué, en septembre 2020, le meurtre de sa belle-mère, retrouvée morte à son domicile à Millau. La femme âgée de 39 ans au moment des faits, avait reçu plus d'une trentaine de coups de couteau, selon l'autopsie.

Son corps ensanglanté avait été découvert par la police, alertée par un voisin disant avoir entendu des cris et un bruit sourd. L'adolescent avait aussitôt fait état «d'une situation de brimades et remontrances régulières».

En détention, le jeune suit des formations

«Il n'en pouvait plus», ont résumé à l'audience les avocates de l'accusé, Lauriane Noto de la Perche et Valérie Bentivegna, pour qui ce drame aurait pu être évité si l'adolescent avait été placé en famille d'accueil, comme il l'avait demandé.

Toujours selon la défense, le jeune suit des formations en détention et souhaiterait devenir éducateur canin. En 2022, un collège d'experts psychiatres et psychologues avait conclu à un «risque de réitération des faits quasi-nul et à une dangerosité toute aussi faible».