Mariage pour tous : nombre d'unions, âge des mariés... 5 chiffres clés dix ans après l'adoption de la loi

Il y a dix ans jour pour jour, le 23 avril 2013, l'Assemblée nationale adoptait la loi dite Taubira sur le mariage pour tous, autorisant les couples de même sexe à se marier. Quel est le bilan une décennie plus tard ? La réponse en cinq chiffres clés.

Un anniversaire très symbolique. La loi Taubira fâte ce dimanche ses 10 ans. Adoptée en seconde lecture le 23 avril 2013 à l'Assemblée nationale, à 331 votes pour, et 225 contre, elle est l'aboutissement d'une longue bataille parlementaire.

La loi avait ensuite été promulguée le 17 mai de la même année, pour la Journée mondiale de la lutte contre l'homophobie. Le point en chiffres.

Plus de 70.000 unions

De la promulgation en 2013 à 2022, plus de 70.000 unions de personnes de même sexe ont été célébrées, selon l'Insee. Dès 2013, plus de 7.300 mariages ont été célébrés. L'année suivante, il y en a eu plus de 10.500. Depuis, le nombre de mariages est resté stable entre 6.000 et 7.000 par an, avec une baisse en 2020 dû à la pandémie.

Il n'existe en revanche pas de chiffres sur le nombre de divorces.

Plus de mariages lesbiens

Pendant les premières années qui ont suivi l'adoption de la loi, les mariages entre hommes étaient plus nombreux que ceux entre femmes. Depuis 2019, l'Insee observe que la tendance s'est inversée. En 2021, 3.550 unions entre femmes ont été célébrées contre 2.856 pour les hommes.

L'âge moyen des mariés se stabilise

Le mariage homosexuel n'échappe pas à la règle : les femmes se marient plus jeunes que les hommes. En moyenne, en 2022, les femmes étaient âgées de 38,5 ans en moyenne au moment de leur mariage. Les hommes se sont mariés à 44 ans en moyenne.

On note tout de même que l'âge des mariés a largement diminué depuis 2013. Les femmes avaient 43 ans en moyenne, et les hommes 49,8 ans.

En moyenne, les couples de même sexe se marient plus tard que les couples hétérosexuels. Les femmes concernées ont 37,2 ans au moment de la cérémonie, et les hommes 39,6 ans.

des adoptions par dizaines

L'ouverture du mariage aux couples du même sexe a également ouvert l'adoption à ces derniers. Il est cependant difficile de trouver des chiffres fiables à ce sujet, car il n'existe pas de statistiques officielles. De plus, cela concerne aussi les enfants nés avant l'adoption de la loi, avec par exemple les couples lesbiens qui partaient faire des PMA à l'étranger.

Reste que depuis 2013, les couples mariés peuvent adopter des enfants «pupille de l'État». Selon l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL), seuls 200 couples, principalement d'hommes, en ont eu la chance. Conjuguée aux autres voies d'adoption «classiques», ce serait, selon les estimations, entre plusieurs dizaines, voire centaines d'enfants, qui auraient été adoptés par des couples LGBT.

14 pays ont voté une loi similaire depuis

Depuis que la France a adopté la loi autorisant le mariage pour tous, d'autres pays l'ont suivie dans cette évolution. Il y a la Nouvelle-Zélande (17 avril 2013), le Brésil (14 mai 2013), Malte (14 avril 2014), le Royaume-Uni (3 juin 2014), le Luxembourg (1er janvier 2015), la Finlande (20 février 2015), les États-Unis (pour les 50 États, 26 juin 2015), l'Allemagne (1er octobre 2017), l'Australie (9 décembre 2017), l'Autriche (1er janvier 2019), Taïwan (24 mai 2019), l'Équateur (12 juin 2019), le Costa Rica (26 mai 2020), et Mexique (pour la totalité du territoire, 31 décembre 2022).

Aujourd'hui, 31 pays autorisent le mariage entre deux personnes du même sexe.