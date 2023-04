50 ans du périphérique parisien : voici 5 faits insolites qui se sont déroulés sur le boulevard

Au fil des années, le boulevard périphérique, qui fête son 50e anniversaire ce mardi 25 avril, a été le théâtre de plusieurs scènes insolites. En voici cinq.

Une journée spéciale pour les «Portes» parisiennes. Inauguré le 25 avril 1973 par le Premier ministre de l’époque, Pierre Messmer, le périphérique parisien fête ce mardi son cinquantième anniversaire.

Composée de 41 diffuseurs, allant de la Porte de Bercy (12e) à la Porte de Vincennes (20e) en passant par une dizaine de communes telles que Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Levallois-Perret, Saint-Denis ou encore Montreuil, cette autoroute parisienne de plus de 35 km a été le théâtre de plusieurs scènes qui sortent de l'ordinaire, tantôt drôles tantôt étonnantes.

Des poneys traversant le périphérique extérieur

Ce fait remonte au samedi 23 janvier 2010. Ce jour-là, huit poneys affolés s’étaient échappés de la Cartoucherie de Vincennes, située à une encablure du fameux château de la ville. Après un petit passage sur l’A4, les poneys avaient rejoint le périphérique extérieur via la porte Dorée (12e) avant de le quitter porte de Vincennes (12e) se dirigeant vers le bois de Vincennes.

Durant leur intervention, les policiers et pompiers ont pu maîtriser deux des animaux. Un troisième avait été retrouvé indemne à hauteur de la porte de Bercy (12e). Les cinq restant ont finalement pu être ramenés au centre équestre en fin d’après-midi.

Des moutons pour tondre les talus du périphérique

Des machines (beaucoup) trop coûteuses pour désherber les talus ? La Ville de Paris avait trouvé, en 2016, une astuce pour faire des économies, et ce en mettant en place l’éco-pâturage.

En effet, vendredi 30 septembre, la Ville de Paris avait pensé à un nouveau mode de gestion écologique des bords du périphérique parisien. Ainsi, elle avait fait appel à des moutons d’Ouessant, choisis pour leur petite taille, pour tondre des endroits difficiles d’accès pour les agents de la Ville.

Les animaux avaient été déployés à certains endroits du périphérique, soit entre la Porte Dauphine et la Porte de la Muette et entre la Porte Dorée et la Porte de Vincennes.

un Francilien qui fait le tour du périphérique pour dénoncer la pollution

Originaire de Montereau, en Seine-et-Marne, Xavier Vatin avait réalisé, mercredi 17 octobre 2018, un exploit individuel. Equipé d’un masque de protection sur le visage et d’une petite gourde d’eau, l’homme avait décidé de faire le tour du périphérique parisien à pied pour dénoncer la pollution.

Au total, Xavier Vatin avait parcouru 35 kilomètres, allant de la Porte de Charenton à la Porte de Bercy. Il avait marché durant neuf heures après avoir quitté le point de départ à 8h du matin et avoir rejoint le point d’arrivée à 17h.

Une Alpine flashée à contresens et sans conducteur

Une histoire plutôt étonnante… et amusante. Le 12 mars 2022, un véhicule de marque Alpine a été flashé à contresens et en excès de vitesse sur le boulevard périphérique, à la sortie du tunnel des Lilas. Ce fait est sans surprise jusque-là. Néanmoins, il s’est avéré que le conducteur n’était pas présent à l’intérieur de la voiture.

Mais cette mésaventure n’a rien de «surnaturel». En réalité, cette Alpine se trouvait immobile, le nez vers l’arrière, sur la remorque d’un camion qui, lui, était en excès de vitesse. Ainsi, la voiture a été flashée à 79 km/h au lieu de 70 et à contresens.

Une femme accouche sur le périphérique

Un heureux événement un peu stressant. Dans la nuit du vendredi 30 novembre au samedi 1er décembre 2012, une femme âgée de 29 ans, dont la voiture était tombée en panne, a accouché d’une petite fille sur le périphérique parisien, plus exactement à hauteur de la Porte de Bagnolet.

Durant son accouchement, déclenché aux alentours de 00h41, la jeune femme a été aidée par une policière en charge de la circulation. Puis, des sapeurs-pompiers sont arrivés sur place pour prendre en charge la nouvelle maman et son bambin.