Nupes :«On va commencer la phase 2 de l’existence de cette alliance», annonce Jean-Luc Mélenchon

«Nous allons commencer la phase 2 de l’existence de la Nupes». Ce mardi 25 avril, Jean-Luc Mélenchon a expliqué, dans une vidéo Youtube, que la coalition de gauche allait continuer à travailler, en entamant notamment des discussions concernant une liste commune aux élections européennes de 2024.

L'alliance fondée en mai 2022 se réunira la semaine prochaine dans une «réunion au sommet». La date de ce rassemblement n'a pas encore été divulguée. Un responsable socialiste a indiqué à l'AFP qu'il n'y aura aucune communication sur cet entretien. «Si on veut travailler sérieusement, on ne peut pas le faire en format ouvert permanent», a-t-il expliqué.

Un cap commun vers Bruxelles

Alors que la Nupes est apparue fragilisée en raison de la position de Fabien Roussel, favorable à une ouverture plus large et une remise en cause de certaines décisions, Jean-Luc Mélenchon espère que les partenaires «continuent à discuter de manière qu'aux prochaines élections européennes la Nupes confirme qu'elle existe, et qu'elle pourra ensuite passer aux autres étapes».

Il faut qu'elle «puisse arriver en tête de toutes les listes de manière à ce qu'on voie de quel côté le pays veut aller», a-t-il insisté.

Le PS a ouvert la porte à une liste commune tandis que LFI a proposé la tête de liste aux écologistes. Cependant, Marine Tondelier a plusieurs fois refusé cette perspective, estimant qu'EELV avait vocation à réussir seule les élections européennes, qui lui ont été favorables en 2009 et 2019.

De son côté, la député européenne insoumise Manon Aubry a proposé d'établir «dès maintenant» des «groupes de travail sur trois chantiers» :«l'Europe de la défense», «l'élargissement de l'Union», «le fédéralisme» ou encore «le protectionnisme».