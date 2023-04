«Pour nous» : le parti Renaissance va lancer une campagne de proximité pour défendre le bilan d’Emmanuel Macron

Le 7 mai prochain, le parti Renaissance lancera la campagne de proximité «Pour nous», visant à revenir sur les six premières années d’Emmanuel Macron à la présidence de la République.

«Voir ce qui a été fait depuis six ans». Ce mardi 25 avril, Loïc Signor, porte-parole de Renaissance, a indiqué lors d’un point presse que le parti allait lancer le 7 mai prochain la campagne de communication «Pour nous». Cette date n’a pas été choisie au hasard puisqu’elle rappelle la victoire d’Emmanuel Macron en 2017 et l’investiture de son second mandat en 2022.

L’opération vise à mettre en avant les travaux du chef de l’Etat depuis son arrivée à l'Elysée. Ainsi, 11 affiches différentes reviendront sur des mesures concrètes, entrées en vigueur sous l’actuel président de la République.

Aucun rappel à la réforme des retraites

PMA pour toutes, Congé paternité, repas à 1 euro pour les étudiants boursiers... Près de 300.000 affiches seront collées partout en France pour mettre en avant ces mesures.

Le porte-parole a indiqué que cette opération avait entièrement été créée par le parti, grâce notamment aux militants et sympathisants de Renaissance, dont certains ont accepté de participer à la campagne en posant pour les affiches.

A noter que la réforme des retraites ne fait pas partie des thèmes choisis pour revenir sur l’action d’Emmanuel Macron.