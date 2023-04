Désherbant «fait maison» : attention, il ne faut jamais mélanger ces deux produits

Depuis l'interdiction de certains produits de désherbage, de nombreux particuliers décident de faire leur propre fabrication de désherbants, en mélangeant de la javel et du vinaigre. L'Anses nous signale que cette fabrication provoque des intoxications pouvant aller jusqu'à l'hospitalisation.

En raison de leur toxicité, de nombreux produits phytosanitaires ont été interdits à la vente en 2019. De ce fait, les particuliers se sont tournés vers les sites Internet et les réseaux sociaux pour trouver une solution alternative. Il leur était alors conseillé de mélanger deux produits, la javel et le vinaigre, qui sont des produits peu coûteux et facile à se procurer. Le Centre antipoison et l'Anses alertent contre ce composé dangereux et leur indiquent de se tourner vers des produits où il est inscrit «Emploi autorisé au jardin».

Ce fabricant «fait maison» peut en effet conduire à une l'hospitalisation. La compilation d'eau de javel et d'acide, comme le vinaigre, peut provoquer des symptômes comme la toux, jusqu'à une difficulté à respirer ou une irritation des voies ORL. L'Anses indique que près de la moitié des patients exposés nécessiterait une prise en charge médicale, dont certains peuvent être placés en réanimation.

Le centre antipoison indique qu'en cas de contact, il faut «rincer abondamment la peau à l’eau et enlever les chaussures et les vêtements contaminés». Si la solution est concentrée, il faut également prendre une douche de 30 minutes. Le centre conseille de demander un avis médical si les irritations apparaissent.

Le nombre de personnes intoxiquées par ce mélange a particulièrement augmenté. En effet, il n'y avait eu qu'une seule intoxication enregistrée par les centres antipoison de 2002 à 2013. Mais à partir de 2019, ce nombre a concerné 203 personnes intoxiquées.