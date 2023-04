Dominique Reynié : «Les gauches sont soit divisées, soit incapables de gouverner»

Selon Dominique Reynié, directeur général de Fondapol, invité de la Matinale de CNEWS ce mercredi 26 avril, «les gauches sont soit divisées, soit incapables de gouverner».

En pleine crise autour de la réforme des retraites, et un an après le début du second quinquennat d’Emmanuel Macron, Dominique Reynié, directeur du think tank libéral Fondapol, estime qu’il y a un «effondrement de la classe politique».

Alors que de nombreux observateurs et personnalités politiques dénoncent une «crise démocratique», Dominique Reynié estime en effet qu’il s’agit davantage d’une «crise politique» que d’une crise des institutions de la Ve République. Avec la configuration actuelle de l’Assemblée nationale, avec une simple majorité relative du parti présidentiel, il estime que l’on aurait dû voir «émerger des alternatives, une contre majorité possible, la coalition de forces politiques capables de prendre la relève, des idées nouvelles, des propositions fortes, mais rien du tout», a-t-il observé.

«Le programme de La France insoumise n'a pas de sens»

Il estime par ailleurs que la gauche, rassemblée au sein de la Nupes, ne propose «aucune idée». «Les gauches, en France, soit elles sont divisées, et à ce moment-là elles sont incapables de gagner, soit elles sont réunies autour de Jean-Luc Mélenchon, et sont à ce moment-là incapables de gouverner. Le programme de La France insoumise est un programme qui n’a pas de sens, qui ne tient pas», a-t-il estimé.

Même analyse du côté des droites, qui n’ont pas non plus d’idée nouvelle, selon Dominique Reynié. «Il n’y a même pas eu de retour sur ce qui s’est passé pendant la réforme des retraites. On ne sait toujours pas si finalement, chez les Républicains, on était favorable à la réforme» a-t-il affirmé, soulignant ainsi les divisions au sein des Républicains.

Tous ces facteurs, couplés à une abstention massive et une progression du Rassemblement national dans les urnes pourraient ainsi mener, dans les années à venir, à une «crise historique» et donneraient une «image désastreuse» de la France.