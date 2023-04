David Le Bars : «Un ministre ne doit pas être agressé quand on est dans une République comme celle de la France»

Invité de la Matinale de CNEWS ce jeudi 27 avril, David Le Bars, commissaire de police SCPN Unsa, a réagi aux perturbations qui émaillent depuis plusieurs jours les déplacements des ministres.

Ces derniers jours, plusieurs ministres du gouvernement Borne ont été accueillis par des mouvements de contestation, s’exprimant le plus souvent par un bruit assourdissant de casseroles.

Une dizaine de manifestants se sont ainsi réunis à Lyon (Rhône) pour accueillir le ministre de l’Education Pap N’Diaye. A quelques jours d’intervalle, la même scène s’est produite à Massy (Essonne) pour le ministre du logement et de la Ville Olivier Klein.

David Le Bars, commissaire de police SNCP UNSA, a regretté le comportement de certains contestataires, que ce soit lors des différentes grèves qui ont émaillé le parcours de la réforme des retraites ou lors des «casserolades».

«Ce qu’il faut rappeler, c’est que la vie citoyenne, c’est aussi pour des membres du gouvernement, quels que soient les bords politiques, de se déplacer. Vous avez face à vous des gens de bonne foi qui contestent, ils ont le droit après tout mais il y a aussi ceux qui viennent semer le désordre et qui font en sorte que ça dégénère en poussant les barrages. C’est cet équilibre-là qui est difficile à trouver. Encore une fois, ça nous met toujours sous tension», a regretté David Le Bars.

Ce dernier a également commenté le renforcement des dispositifs de sécurité afin d’accompagner les déplacements des différents membres du gouvernement lors des dernières années.

«Maintenant que ces déplacements sont sensibles et à haut risques, ils sont pistés sur Internet. C’est-à-dire qu’un ministre qui se déplace aujourd’hui, il a des comités d’accueil à l’arrivée et au retour. Cela veut dire qu’il faut densifier les services d’ordre pour protéger le ministre, ce qui est la moindre des choses car un ministre ne doit pas être agressé quand on est dans une République comme celle de la France. C’est juste inacceptable», a constaté David Le Bars.