«Justice.fr» : à quoi sert cette application lancée par le gouvernement ?

Le ministère de la Justice a lancé, ce jeudi 27 avril, son application «Justice.fr». Celle-ci permet aux utilisateurs de trouver un avocat, localiser un «point justice» ou encore simuler certaines aides.

Rendre la vie des justiciables «plus simple». Ce jeudi 27 avril, le ministère de la Justice a lancé son application «Justice.fr», désormais disponible sur Android et iOS, avec l’objectif de mettre «à portée de doigt» des informations primordiales sur le fonctionnement de la justice.

A travers cette nouvelle application mobile, les utilisateurs pourront simuler les aides comme la pension alimentaire et l’aide juridictionnelle, localiser un «point justice» ou un tribunal, ou encore trouver un avocat ou un notaire.

Alors qu’elle vient tout juste de voir le jour, l’application mobile devra être améliorée au fur et à mesure à compter de l’automne prochain. Ainsi, il sera possible à terme d’effectuer une demande de casier judiciaire, de saisir et déposer une demande d’aide juridictionnelle (AJ) et de suivre l’avancement des demandes d’AJ.

A partir de 2024, il sera aussi possible de faire une demande de constitution de partie civile en juridiction via cette application.

La mise en place de cette application a été annoncée par le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, en janvier dernier à l’issue des Etats généraux de la Justice. «Nous avons fait entrer la justice dans le salon des Français avec la loi sur la confiance dans l'institution judiciaire. Je souhaite à présent qu'ils aient dans la poche, sur leur téléphone portable, des outils et ressources nécessaires pour dialoguer avec le monde judiciaire», avait-il indiqué.

Selon lui, «Justice.fr» devra répondre au «délabrement avancé» de la justice. Elle fait partie des 60 mesures annoncées par le ministre dans le cadre du «plan d’actions» pour la justice.