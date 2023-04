Mayotte : la Défenseure des droits envoie une délégation de juristes

Se disant «particulièrement attentive au respect inconditionnel des droits fondamentaux» à Mayotte, la Défenseure des droits, Claire Hédon, a annoncé mercredi soir l'envoi d'une délégation de juristes sur place.

Les opérations à Mayotte scrutées. La Défenseure des droits a annoncé l'arrivée sur l'île d'une délégation de juristes, qui sera chargée «d'opérer des vérifications, dresser des constats et mener des instructions le cas échéant». Claire Hédon a souligné être «particulièrement attentive au respect inconditionnel» des droits fondamentaux, alors que les autorités ont lancé l'opération sécuritaire Wuambushu.

Si elle reconnait «une situation particulièrement tendue et complexe» sur l'île, elle a rappelé que «la nécessité de garantir l'ordre public et la sécurité ne peut, en aucun cas, autoriser des atteintes aux droits et libertés fondamentales des personnes». Et de poursuivre : «La garantie du droit au recours semble incompatible avec le caractère expéditif des procédures mises en œuvre».

Quelque 1.800 policiers et gendarmes, dont plusieurs centaines venus de métropole, ont été déployés ces dernières semaines à Mayotte, dans l'océan Indien, pour une opération contre la délinquance, l'habitat insalubre et l'immigration illégale, baptisée Wuambushu.

L'opération connaît toutefois des difficultés. Mardi, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a suspendu l'évacuation d'un bidonville, prévue le jour même. En outre, les autorités comoriennes, en plein bras de fer avec Paris, ont refoulé lundi l'accostage de bateaux de ressortissants expulsés.