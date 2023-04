Qui est Toussaint Louverture, l'icône de la lutte contre l'esclavage à qui Emmanuel Macron va rendre hommage ce jeudi ?

A l'occasion du 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France, Emmanuel Macron se rend ce jeudi 27 avril au château de Joux (Doubs) où est mort Toussaint Louverture, général franco-haïtien et icône de la lutte contre l'esclavage.

Un personnage mythique au parcours complexe. Toussaint Louverture, général franco-haïtien et héros de la lutte contre l'esclavage, sera célébré ce jeudi par Emmanuel Macron au château de Joux (Doubs), où le militaire est mort emprisonné le 7 avril 1803.

Pour célébrer le 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France, le chef de l'Etat a choisi la date du 27 avril 1848, qui correspond au décret de Victor Schoelcher abolissant l'esclavage en France. Emmanuel Macron entend par la même occasion commémorer le 280e anniversaire de la naissance et le 220e anniversaire de la disparition de Toussaint Louverture.

A travers ce rendez-vous, ce sont «trois mémoires de l'esclavage que nous commémorons», a rappelé un conseiller de l'Elysée mercredi : «la mémoire des victimes», «la mémoire des abolitionnistes» et «la mémoire des héros». Pour Emmanuel Macron, la «figure universelle» de Toussaint Louverture réunit ces trois mémoires.

esclave affranchi

Symbole de la lutte contre l'esclavage, Toussaint Louverture est un personnage historique dont le riche parcours révèle aussi des zones d'ombres. Ces dernières ne seront pas ignorées, a rappelé l'Elysée.

Né esclave en 1743 sur la colonie française de Saint-Domingue (actuelle Haïti), Toussaint «de Bréda» (du nom de l'habitation où il travaillait) est affranchi par son maître autour de l'année 1776. Désormais libre, il acquiert une exploitation et possède à son tour une poignée d'esclaves.

A la faveur de la Révolution française, les idées anti-esclavagistes, promues notamment par la Société des Amis des Noirs de Mirabeau et La Fayette, se propagent en France et dans les colonies. Alors que l'assemblée coloniale française bloque les initiatives de la métropole visant à améliorer le sort des esclaves, une violente révolte éclate à Saint-Domingue en 1791. Se tenant d'abord à distance de l'insurrection, Toussaint Louverture prend finalement la tête des rebelles et combat les colons.

chef de guerre

«Bientôt surnommé "Louverture" en référence à sa bravoure et la manière dont il enfonce les brèches à la tête de ses troupes, il se relève être un grand stratège militaire», note la Fondation pour la mémoire de l'esclavage.

En 1793, il se joint aux Espagnols qui attaquent l'île, désireux d'affaiblir l'empire colonial de la jeune France révolutionnaire. Mais l'insurgé revient rapidement dans le giron français quand, le 4 février 1794, la Convention nationale vote le décret d’abolition de l’esclavage, quelques mois après la proclamation de la liberté générale à Saint-Domingue. Il combat alors les Anglais et les Espagnols pour le compte de la République.

Fort de ses succès, Toussaint Louverture est nommé général de Saint-Domingue en 1801. Il décide alors d’élaborer une constitution pour affirmer l’autonomie de la colonie et s’auto-proclamer gouverneur à vie le 8 juillet 1801. «Il administre désormais l’île en maître absolu, il encourage les planteurs à revenir et oblige ses frères de couleur à travailler dans les plantations», souligne la Fondation pour la mémoire de l'esclavage.

ennemi de Napoléon

Les ambitions du nouveau gouverneur se heurtent bientôt à celles de Napoléon Bonaparte. Au pouvoir depuis le coup d'Etat du 18 Brumaire (9 novembre 1799), le Premier Consul refuse de voir une colonie échapper à son pouvoir.

Napoléon envoie sur l'île son beau-frère, le général Leclerc, et 25.000 hommes pour mater l'ancien esclave. Après des mois de résistance, Toussaint Louverture dépose les armes en mai 1802. Il est déporté en France par Napoléon, qui l'emprisonne sans jugement au fort de Joux. Toussaint Louverture y mourra dans une cellule froide, seul et malade.

L'œuvre inachevée du héros haïtien sera complétée après sa mort par son lieutenant, Jean-Jacques Dessalines. Après avoir dans un premier temps trahi Toussaint Louverture en le livrant aux forces napoléoniennes, Dessalines se retourne contre les Français. Après la mort du général Leclerc, malade de la fièvre jaune, il écrase les troupes françaises à la bataille de Vertières, le 18 novembre 1803. Jean-Pierre Dessalines proclame ensuite l’indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804, une première dans l'histoire coloniale française. Devenu empereur sous le nom de Jacques Ier, il est assassiné en 1806.