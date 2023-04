Facture d'électricité : voici la somme que toucheront les clients de TotalEnergies qui ont réduit leur consommation cet hiver

Les ménages clients de TotalEnergies ayant réduit leur consommation d'électricité cet hiver, pourraient recevoir jusqu'à 120 euros très prochainement. La mesure concerne plus d'un million d'entre eux.

Bonne nouvelle pour ceux qui ont fait preuve de sobriété cet hiver. L'entreprise TotalEnergies a en effet annoncé ce mercredi qu'elle allait offrir un bonus à ses clients qui ont réduit leur consommation d'électricité. Ainsi, plus d'un million de clients pourraient percevoir une remise, allant jusqu'à 120 euros.

Dans un communiqué, TotalEnergies s'est félicité du succès du dispositif lancé en fin d'année, baptisé «Bonus Conso». «Durant l'hiver 2022-2023, plus de 50% de nos 2,4 millions de clients particuliers et professionnels éligibles au Bonus Conso ont réduit leur consommation de plus de 5%, le seuil permettant d'obtenir le bonus», précise l'entreprise française.

C'est pour cette raison que près d'un million de foyers pourront bientôt percevoir un bonus moyen de 90 euros.

Un bonus progressif

Dans le détail, l'obtention du bonus est progressive, en fonction de l'effort réalisé par le foyer. Ainsi, les clients qui ont réduit de 5% leur consommation vont toucher 30 euros, ceux qui l'ont baissé de 6% toucheront 36 euros, ce sera 108 euros si la baisse atteint 18%, et jusqu'au maximum de 120 euros pour une économie de 20% d'électricité.

À noter que cette prime ne sera pas distribuée par chèque, mais via une remise sur leur facture du mois prochain.