Paris : la ligne 6 du métro à l'arrêt après un droit de retrait des conducteurs

La RATP a annoncé ce vendredi matin que le trafic est interrompu sur l'ensemble de la ligne 6 en raison d'un droit de retrait des conducteurs. D'autres lignes sont également fortement perturbées sur le réseau.

La circulation des métros est très perturbée sur plusieurs lignes et interrompue sur la 6, indique la RATP ce vendredi matin sur Twitter, sans estimer d’heure de reprise.

Ce, «en raison d’un droit de retrait». En effet, la veille, le syndicat FO avait lancé un appel au droit de retrait des conducteurs du réseau, après le placement en garde à vue d’un conducteur de la ligne 6 impliqué dans le grave accident qui a coûté la vie à une passagère samedi 22 avril.

Ce jour-là, une femme d'une quarantaine d'années est décédée à la station Bel-Air. Selon les premiers éléments, sa veste s'était retrouvée coincée dans les portes du métro, l'emportant sous la rame au redémarrage.

Les autres lignes touchées par ces perturbations sont la 5, 7 et 9, detaille la RATP.

