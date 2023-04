Prix de l'immobilier : ces rues de Paris sont les plus chères de France

Paris est l'une des villes les plus chères du monde en termes d'immobilier, et cela se reflète dans le coût de ses rues les plus prestigieuses. Voici un aperçu de celles qui sont les plus onéreuses de Paris.

C'est dans le 1er arrondissement que l'on retrouve le mètre carré le plus cher grâce au mythique quai des Orfèvres qui serait la rue la plus chère de Paris et de France. L'évaluation du mètre carré est de 23.002 euros, selon la plate-forme immobilière Meilleurs Agents. Dans les faits, il n'est pas rare des ventes dépassent allègrement cette moyenne. En mars 2022, un bien est parti à 21,5 millions d'euros pour une surface de 290 m2. Soit plus de 74.000 euros le mètre carré. Meilleurs Agents a préféré mettre cette vente de côté pour le calcul des moyennes.

Arrive ensuite, le 6e arrondissement autrement appelé l'arrondissement du Luxembourg. Sur la Rive gauche, on trouve la rue de Furstemberg, avec 22.582 euros du mètre carré, qui est remontée puisque la rue était 5e l'an dernier. Toujours dans le 6e arrondissement, la place Saint-Sulpice qui totalise 21.982 euros du mètre carré, d'après les résultats de la plate-forme.

L’avenue Montaigne dans le 8e arrondissement et ses 21.786 euros du mètre carré termine le classement de Paris. La ville qui talonne Paris est Nice, qui détient ensuite les rues les plus chères, selon l'enquête de Meilleurs Agents. Notamment avec l'avenue Jean Lorrain avec 10.692 le mètre carré.