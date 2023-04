Salaire des grands patrons : voici le montant maximum que propose Cécile Duflot

La directrice générale d’Oxfam France Cécile Duflot a proposé le blocage du salaire maximal à 500.000 euros par an, soit 40.000 euros par mois, a révélé un rapport de l’ONG publié jeudi 27 avril.

Invitée sur le plateau de Franceinfo jeudi 27 avril, la directrice générale d’Oxfam France Cécile Duflot a développé sa proposition de bloquer le salaire maximum français à 40.000 euros par mois.

Cette annonce fait suite au rapport d’Oxfam France publié le même jour, qui souligne un écart grandissant entre les salaires des grands patrons et ceux des employés.

«L’écart que propose Oxfam, ce n’est vraiment pas très révolutionnaire, c’est un écart de 1 à 20 (...) Comme le salaire médian en France c’est 2.000 euros, le salaire maximum en France ce serait 40.000 euros», a expliqué Cécile Duflot sur Franceinfo. «Avec 500.000 euros par an, on vit», a-t-elle ironisé.

L’entreprise Teleperformance, mauvaise élève de l’étude

Cécile Duflot est revenue plus longuement sur l’étude réalisée par Oxfam France, sur les 100 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse.

EXCLUSIF - Nous avons étudié les écarts de rémunération au sein des 100 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse ! Et le moins que l'on puisse dire c'est que les PDG vont bien, très bien. Les salarié·e·s ? Un peu moins.





Cette enquête a révélé que l’écart salarial entre grands patrons et employés était 97 fois plus élevé en 2021, tandis qu’elle ne l’était «que» 64 fois plus en 2011: «Leurs PDG ont augmenté leur rémunération de 66 % tandis que celle des salariés n’a augmenté que de 21% et le SMIC de 14%», a-t-elle précisé.

Selon l’étude, la palme du pire écart salarial a été attribuée à l’entreprise Teleperformance. En 2021, son PDG Daniel Julien gagnait «1.484 fois plus que le ou la salariée moyenne de son entreprise». Le salaire du PDG de Stellantis Carlos Tavares figure également dans l'étude, après avoir été déploré par Emmanuel Macron.

Depuis 2012, les salaires des dirigeants de sociétés appartenant à l’État français sont plafonnés à 450.000 euros par an, soit plus de 37.500 euros par mois. Seulement, cette limitation ne s’applique pas au secteur privé.