L'agence de notation Fitch abaisse la note de la France d'un cran à «AA-»

L’agence Fitch Ratings a annoncé que la France reculait d’un cran dans sa notation, passant de «AA» à «AA-». Les récentes tensions sociales seraient la cause de ce changement.

Mauvaise nouvelle pour la France. L’agence Fitch Ratings a baissé la note du pays d’un cran en raison du mouvement contre la réforme des retraites qui risque, selon l’organisme, de compliquer le remboursement de la dette.

«L'impasse politique et les mouvements sociaux (parfois violents) constituent un risque pour le programme de réformes d’Emmanuel Macron et pourraient créer des pressions en faveur d'une politique budgétaire plus expansionniste ou d'un renversement des réformes précédentes» a expliqué Fitch Ratings.

La nouvelle note de la France est donc «AA-» et pourrait être lourde de conséquences. En effet, cela pourrait impacter la capacité du pays à emprunter.

En plus de l’argument des tensions sociales, Fitch Ratings évoque aussi le «déficit fiscal» de la France, ses dépenses, son taux d’endettement et le taux d’intérêt croissant auquel elle emprunte.

Bruno Le Maire dénonce une appréciation «pessimiste»

Face à cette décision, le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a réagi dans un communiqué : «Je crois que les faits infirment l’appréciation de l’agence Fitch. Nous sommes en mesure de faire passer des réformes structurantes pour le pays».

«Et nous continuerons à faire passer des réformes structurantes pour le pays» a-t-il ajouté, en faisant référence aux réformes de l'assurance chômage et des retraites.