Mayotte : un homme considéré comme un meneur de délinquants interpellé

Alors que l’opération Wuambushu suit son cours à Mayotte, un homme âgé de 38 ans, considérée comme une des figures des bandes de jeunes délinquants a été interpellé ce samedi 29 avril, a appris CNEWS.

Ce samedi 29 avril, la brigade anti-criminalité (BAC) a procédé à l’arrestation d’un homme soupçonné d’être le meneur de bandes de délinquants faisant régner la terreur à Mayotte.

Selon une source policière à CNEWS, l’homme âgé de 38 ans, en situation irrégulière, faisait également l’objet d’un mandat d’arrêt après avoir été condamné à 7 ans de prison pour des faits de vols aggravés et séquestration. Cette même source s’est félicité du succès «d’une interpellation très importante, qui a pu être effectuée sans incident».

Lutter contre la délinquance

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a lancé une série d'opérations, regroupées sous le nom de «Wuanbushu», visant à déloger les migrants en situation irrégulière, pour la plupart venus des Comores voisines, des bidonvilles insalubres de Mayotte.

Samedi dernier, plus d’un millier de personnes étaient d’ailleurs réunies à Mamoudzou pour renouveler leur soutien à cette opération, menée par les autorités sur l'île de Mayotte et exiger un coup d'arrêt à la délinquance et à l'immigration illégale.

Pour rappel, sur les 350.000 habitants estimés de Mayotte, la moitié ne possède pas la nationalité française.

L'opération«Wuambushu» est dénoncée comme «brutale», «anti-pauvres», violant les droits des migrants par des d'associations, mais soutenue par les élus et de nombreux habitants de l'île.