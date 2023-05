Sécheresse : ces 47 départements concernés par des restrictions d'usage de l'eau dès la fin avril

Selon les données du ministère de la Transition écologique en date de ce dimanche 30 avril, 47 départements français sont actuellement en situation de vigilance, d’alerte ou de crise en lien avec la sécheresse.

Les restrictions d’eau sont déjà nombreuses, notamment dans le sud-est de la France. Selon les données du ministère de la Transition écologique en date de ce dimanche 30 avril, 47 départements français sont actuellement en situation de vigilance, d’alerte ou de crise en lien avec la sécheresse.

Ce chiffre s’explique par le retour des beaux jours dans le pays ainsi que par les faibles niveaux de précipitations observées dans certaines régions françaises. Les restrictions d’eau liées à la sécheresse devrait donc encore s’amplifier dans l’Hexagone dans les prochaines semaines. Dans son bulletin du mercredi 26 avril, Météo France a estimé a plus de 50% les chances que les températures soient plus chaudes que la normale entre mai et juillet.

La carte relayée par le site Propluvia du ministère de la Transition écologique, en date de ce dimanche 30 avril, détaille l’ampleur des restrictions d’eau prises par les différents préfets français fin avril. Le niveau de «crise» (en rouge sur la carte) a été décrété dans deux départements, à savoir les Bouches-du-Rhône et le Gard.

©Propluvia

Dans ces zones, il est interdit de procéder à des prélèvements d’eau non prioritaires, y compris à des fins agricoles. Seuls ceux relevant des usages prioritaires, comme la santé, la sécurité civile, l'eau potable ou la salubrité sont autorisés.

La quasi-totalité du Gard et des Pyrénées-Orientales sont placés en «alerte renforcée» (en orange sur la carte), tout comme une partie de l’Ain, de l’Oise, des Alpes-Maritimes et des Yvelines. Dans les faits, ce statut entraîne une réduction des prélèvements à des fins agricoles supérieure ou égale à 50 %. Les limitations sont plus importantes pour l'arrosage des jardins, des espaces verts et des golfs et peuvent aller jusqu'à une interdiction de certains prélèvements.

Une grande partie du sud-est de l’Hexagone, ainsi que le département de la Haute-Saône, sont actuellement en «alerte» sécheresse (en jaune sur la carte). Dans ces zones, les prélèvements à des fins agricoles font l'objet d'une réduction inférieure à 50 % ou d'une interdiction totale jusqu'à trois jours par semaine. Cela implique des mesures d'interdiction de manœuvre de vanne, d'activité nautique, d'interdiction à certaines heures d'arroser les jardins, les espaces verts et les golfs, ainsi que de laver sa voiture.