Laurent Nunez : «On a tous noté qu’un cap supplémentaire avait été franchi dans la violence»

Le préfet de police de Paris Laurent Nuñez a évoqué ce mercredi 3 mai dans La Matinale de CNEWS «un cap supplémentaire» de violence franchi lors des différentes manifestations en France à l’occasion du 1er mai. En tout, 406 policiers et gendarmes ont été blessés à cette occasion.

Des échauffourées de plus en plus intenses. Aux lendemains de la manifestation du 1er mai, Laurent Nuñez a déploré la persistance des affrontements entre policiers et manifestants : «Des policiers et gendarmes ont été blessés lors de cette manifestation, comme les douze dernières», s'est indigné le préfet de police de Paris.

Laurent Nuñez : «On a tous noté qu’un cap supplémentaire avait été franchi dans la violence» dans #LaMatinale pic.twitter.com/VfpNbL2NZR — CNEWS (@CNEWS) May 3, 2023

À l'issue de ces mobilisations survenues dans un contexte particulier de gronde contre la réforme des retraites, Gérald Darmanin avait fait état de 406 policiers et gendarmes blessés, sur l'ensemble du territoire français.

Laurent Nunez félicite les policiers et gendarmes

Laurent Nuñez a lui aussi évoqué la formation d'un black bloc, mentionnant la riposte «remarquable» des policiers pour disperser les individus violents : «Je veux les en féliciter», s'est-il rejoui.

Le préfet de police de Paris note «un cap supplémentaire» franchi dans la violence : « (Il y a) beaucoup de détermination dans les groupes à risques, et nous avons évidemment apporté une réponse tout à fait proportionnée pour les disperser et éviter qu’ils ne commettent des exactions», a-t-il rassuré.

D’importantes violences et dégradations sont survenues dans plusieurs grandes villes comme Nantes (Loire-Atlantique), Rennes (Ille-et-Villaine), et à Lyon (Rhône).