Chèque énergie : voici les 25 départements qui vont le recevoir la semaine prochaine

La semaine prochaine, à compter du mardi 9 mai, les bénéficiaires de 25 départements recevront le chèque énergie. Parmi ces départements, six sont concernés par un troisième envoi.

Un coup de pouce bienvenu. A compter du mardi 9 mai et jusqu'au vendredi suivant, le 12 mai, les bénéficiaires de 25 départements vont recevoir le chèque énergie.

Les départements concernés sont les suivants : Cher, Indre, Loir-et-Cher, Loiret, Bas-Rhin (hors Strasbourg), Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Val-d'Oise, Seine-Saint-Denis, Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime et la Sarthe.

A ces départements, s'ajoutent ceux l'Isère, l'Eure-et-Loir, la Corse, la Guadeloupe, la Réunion et la Gironde, qui, eux, sont concernés par un troisième envoi.

Un délai de réception de quatre jours maximum

Enfin, pour les départements de la Guyane, du Bas-Rhin, des Deux-Sèvres, il s'agira d'un deuxième envoi. Le calendrier d'envoi prévisionnel précise que les délais entre l'expédition des chèques énergie et leur réception au domicile du bénéficiaire sont en général compris entre deux à quatre jours.

Cette aide est pour un montant compris entre 48 et 277 euros et concerne les foyers les plus modestes (5,8 millions de foyers environ). Le chèque énergie est nominatif, le nom du bénéficiaire est écrit sur le chèque. Il est envoyé automatiquement sans démarches particulières.

Cette aide est versée chaque année pour faire face à la hausse des prix du gaz et de l'électricité. L'envoi des chèques s'étale au total entre le 21 avril et le 30 mai 2023 et ils peuvent être utilisés jusqu’au 31 mars 2024.