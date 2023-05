Météo : 50 départements placés en vigilance «orages» ce vendredi

Le temps sera très instable ce vendredi 5 mai sur une grande partie du pays. Météo-France a placé cinquante départements en vigilance jaune «orages».

Attention aux orages sur une large partie du pays. Des perturbations sont annoncées dès aujourd'hui sur une très vaste partie du pays et devraient se prolonger tout au long de ce week-end. En effet, cinquante départements ont été placés en vigilance jaune établie par Météo-France.

Les départements concernés sont l'Ain, l'Aisne, l'Allier, les Ardennes, le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Côte-d’Or, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, l'Eure, l'Eure-et-Loir, la Gironde, l'Ille-et-Vilaine, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, le Loiret, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, la Haute-Vienne, les Vosges, le Territoire de Belfort, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, et le Val-d’Oise.

Les orages vont au cours de la journée devenir plus nombreux et se renforceront du Limousin à la Bourgogne-Franche-Comté,et du Centre-Val-de-Loire, Normandie jusqu'aux Hauts-de-France. Ces orages s'évacueront du pays par les frontières du nord-est dans la soirée.

A l'arrière du pays, les conditions sont plus calmes avec le retour d'un temps plus clément et un ciel qui alterne entre passages nuageux et belles éclaircies.