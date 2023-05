Cérémonie du 8-Mai : pourquoi Emmanuel Macron rend-il hommage à Jean Moulin ce lundi à Lyon ?

Ce lundi après-midi, à l’occasion de la cérémonie du 8-mai, le président de la République Emmanuel Macron va présider, à Lyon (Rhône), un hommage aux résistants, et notamment à Jean Moulin, à l’approche du 80e anniversaire de son arrestation et de sa mort.

Pour le 78e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce lundi 8 mai, le président de la République Emmanuel Macron rend hommage aux résistants et aux grands visages de la Révolution français. Après une matinée à Paris, le chef de l’État se rendra, dans l’après-midi, à Lyon (Rhône), et plus précisément à la prison de Montluc, située dans le troisième arrondissement de la ville.

Lors de son déplacement, Emmanuel Macron doit présider une cérémonie en hommage aux résistants, dont Marc Bloch et le célèbre Jean Moulin, à l’approche du 80e anniversaire de son arrestation et de sa mort. La cérémonie doit commencer à 15h au Mémorial de la prison sur fond de Marseillaise et du Chant des Partisans.

Aussi, le chef de l’État doit se rendre aussi dans la cellule de Klaus Barbie, jugé en 1987 à Lyon pour crime contre l'humanité, avant de prononcer un discours en «hommage à la Résistance française et aux victimes de la barbarie nazie».

Arrêté en 1943 par «le boucher de Lyon»

Avant le début de la Seconde Guerre mondiale, Jean Moulin a travaillé, pendant trois ans, au sein de la sous-préfecture de Châteaulin (Finistère), de 1930 à 1933. Quatre ans plus tard, alors âgé de 38 ans, il a pris les commandes de la préfecture de l’Aveyron, devenant ainsi le plus jeune préfet de France, puis préfet de l’Eure-et-Loir en 1939.

Arrêté par la Gestapo le 21 juin 1943 à Caluire (Rhône) près de Lyon par le chef local de la Gestapo, Klaus Barbie, Jean Moulin a gardé le silence, malgré les tortures, et est décédé des suites des blessures infligées, le 8 juillet 1943 en gare de Metz dans le train qui le conduisait en Allemagne.

Klaus Barbie, le «boucher de Lyon», a passé une seule nuit à Montluc après son arrestation en 1983. Il fut condamné le 4 juillet 1987 à la réclusion criminelle à perpétuité. Il est mort en prison quatre ans plus tard.