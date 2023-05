Paris : à quelles perturbations faut-il s'attendre dans les transports en ce week-end du 8-Mai ?

Pour ce week-end du 8 mai, commémorant la victoire des forces alliées sur l’Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale, des perturbations dans les transports sont à attendre dans la capitale.

Une série de travaux pour la RATP et la SNCF. A l’occasion de ce week-end de trois jours, dont le 8 mai férié qui vient commémorer la victoire des forces alliées sur l’Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale, des perturbations dans les transports sont à prévoir à Paris.

En effet, d’après le site d’actu.fr, la RATP et la SNCF comptent profiter de ces trois jours pour réaliser une série de travaux dans les transports de la capitale. A cet égard, le trafic de la ligne 9 du métro sera complètement interrompu le dimanche 7 mai.

Même problème du côté de la ligne 14, par laquelle il sera impossible de circuler lundi sur toute la ligne et ce, jusqu’à 12h. A noter que la ligne 3 bis, fermée entre les stations Porte des Lilas et Gambetta depuis le 29 avril dernier, rouvrira mardi 9 mai.

De plus grandes perturbations du côté de la SNCF

Ainsi pour le RER C, la circulation des trains sera interrompue du samedi 6 mai au lundi 8 mai entre Juvisy et Dourdan, Saint-Martin d’Étampes et Massy Palaiseau toute la journée. Néanmoins la circulation rouvrira lundi en fin d'après-midi à partir de 17h mais aucun train ne circulera en fin de soirée entre Saint-Martin d’Étampes et Musée d’Orsay et entre Dourdan et Musée d’Orsay.

Concernant le RER D, le trafic sera complètement interrompu durant tout le week-end entre Juvisy et Corbeil-Essonnes via Évry Courcouronnes. Et pour le RER E, la gare Haussmann Saint-Lazare ne sera pas desservie le samedi et dimanche. De plus, l’axe Tournan sera fermé toute la journée du 6 mai et celui de Villiers-sur-Marne fermera à 22h30. Lundi 8 mai, l’axe Tournan sera également fermé toute la journée et celui de Villiers fermera à 22h30.

Certaines lignes du Transilien seront également perturbées, à l’instar de la ligne J qui sera fermée le week-end entre les Mureaux et Mantes-la-Jolie et entre Issou Porcheville et Mantes-la-Jolie, jusqu’à lundi 16h. Pour la ligne N, le trafic sera interrompu durant le même lapse de temps entre Mantes-la-Jolie et Epônes-Mézières. Et durant la soirée du 8 mai, le trafic sera interrompu sur les axes Paris-Montparnasse et Versailles-Chantiers, Versailles-Chantiers et Rambouillet et Rambouillet et Paris.

In fine, les axes de la ligne P Paris Est-Coulommiers et Paris Est-Provins seront fermés du samedi 6 au lundi 8 mai inclus. Des bus de remplacement circuleront entre Nogent le Perreux, Coulommiers et Provins.