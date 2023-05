Déclaration des Impôts : attention à la date limite du 25 mai pour ces 19 départements

Depuis le 13 avril dernier, les Français peuvent déclarer leurs revenus de l'année 2022 sur le site impots.gouv.fr. Tous les contribuables n'ont pour autant pas la même date butoir.

Il ne reste à certains plus beaucoup de temps pour remplir leur déclaration d'impôts. La date varie en fonction du numéro du département dans lequel vous résidez.

Ce sont donc les départements numérotés entre le 01 et le 19 qui sont les premiers à devoir remplir leur déclaration avant le 25 mai prochain.

Dans le détail, il s'agit ainsi de l'Ain (01), de l'Aisne (02), de l'Allier (03), des Alpes de Haute-Provence (04), des Hautes-Alpes (05), des Alpes Maritimes (06), de l'Ardèche (07), des Ardennes (08), de l'Ariège (09), de l'Aube (10), de l'Aude (11), de l'Aveyron (12), des Bouches-du-Rhône (13), du Calvados (14), du Cantal (15), de la Charente (16), de la Charente-Maritime (17), du Cher (18) et enfin de la Corrèze (19).

Quelle date pour les autres départements ?

La seconde échéance concerne les départements compris entre 20 (Corse) et 54 (Meurthe-et-Moselle) qui auront jusqu’au 1er juin. Ce sont enfin les habitants des départements 55 (Meuse) à 974/976 (La Réunion et Mayotte) qui auront une semaine de plus, la date limite étant fixée au 8 juin, 23 h 59.

Attention, en cas de retard dans votre déclaration, vous vous exposez à des sanctions et votre impôt sera majoré de l'une des pénalités détaillées sur le site des impôts. Les principales étant : de 10% en l'absence de mise en demeure (acte par lequel un créancier exige du débiteur le remboursement d'une dette sous peine de versement de dommages et intérêts adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier), de 20% en cas de dépôt tardif de la déclaration dans les trente jours suivant la mise en demeure ou de 40% lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure.