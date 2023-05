Les députés français doivent se prononcer sur l’inscription de Wagner sur la liste des organisations terroristes

L’Assemblée nationale doit se prononcer, ce mardi, sur une proposition de résolution pour inscrire le groupe paramilitaire russe Wagner sur la liste de l’Union européenne des organisations terroristes.

Mis en lumière depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, le groupe paramilitaire russe Wagner est accusé de nombreuses exactions, voire de «crimes de guerre» en Afrique et en Ukraine.

Le député Renaissance Benjamin Haddad, porte donc un projet de résolution appelant la France et l’Union européenne à inscrire le groupe de mercenaires sur la liste des organisations terroristes. L’Assemblée nationale doit débattre du texte, cosigné par des députés des différents groupes de la majorité, mais également par des élus PS, EELV et LR, ce mardi après-midi, et a donc des chances d’être adopté.

Il cite notamment le soutien du groupe militaire au régime de Bachar El-Assad en Syrie, dans sa répression violente contre la population après 2011, mais également les opérations des mercenaires de Wagner en Libye, au Soudan, en République Centrafricaine, au Mali et évidemment en Ukraine. Le texte parle également du dirigeant de Wagner, Evgueni Prigojine, qui a cherché à influer sur les élections présidentielles américaines via des usines à trolls numérique pour relayer des fausses informations.

Une vidéo d’un prisonnier ukrainien décapité, mise sur les réseaux sociaux par Wagner.





Soyons clairs : le Groupe Wagner est une organisation terroriste et doit être inscrit sur la liste européenne.





C’est le sens de la résolution que je dépose avec @DeputesRE et des membres… pic.twitter.com/rID4668rqv — Benjamin Haddad (@benjaminhaddad) April 12, 2023

«Il y a deux objectifs. Le premier, politique, est de réaffirmer la nature de ce groupe, qui promeut l’instabilité. Le second est de se doter d’outils de lutte renforcés. Le classement permettra, avec nos alliés américains, d’accentuer les moyens pour bloquer les flux financiers qui irriguent l’entreprise», a affirmé Benjamin Haddad dans une interview au Parisien.

«On sait que Wagner s’inscrit dans une politique globale de lutte contre les valeurs démocratiques et contre les intérêts des pays occidentaux : ce n’est pas un simple groupe de mercenaires attirés par l’appât du gain. Le groupe a fait de la France son ennemi numéro un en Afrique francophone», a-t-il ajouté.

En avril dernier, l’Union européenne a déjà ajouté Wagner à sa liste d’individus et d’entités sanctionnés pour «participation active à la guerre d’agression russe contre l’Ukraine». L’organisation avait déjà été placée en février sur une autre liste de sanctions de l’UE pour violation des droits de l’homme et «déstabilisation» de pays en Afrique. Mi-mars, la Lituanie avait quant à elle qualifié le groupe Wagner «d’organisation terroriste», un geste salué par Kiev.